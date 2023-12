UŽIVO IZ ATENE Hoće li tko od BBB-ovaca iz zatvora sud mora odlučiti do 20. prosinca, a onda idu na zimsku stanku...

Naša reporterka Ana Mlinarić uživo prati događanja na sudu u Ateni te se uživo javila u RTL-u Danas i izvijestila da se uz dosadašnjih 4 kaznena i 7 prekršajnih djela, na teret navijačima stavio i novi prekršaj. Radi se o prekršaju nasilja kraj sportskih terena. Dio odvjetnika nije zadovoljan jer smatraju da je to još jedna stvar za koju ih se može optužiti, dok je odvjetnik Kaimanakis, koji brani 95 navijača, danas rekao da je s time vrlo zadovoljan. On je to povezao s optužbom za organizirani kriminal te se nada da će ta optužba otpasti jer nema za nju dokaza. BBB-ovci su kod oba iskaza ponavljali tezu da ništa nije bilo organizirano. Inače, za većinu navijača već neko vrijeme na sud su predani zahtjevi da ih se pusti iz istražnog zatvora i teoretski to može značiti da sud već razmatra te zahtjeve. Tko će biti na slobodi, ovisit će o dosjeima navijača. Odluka se mora donijeti do 20. prosinca, a onda sud ide na zimsku stanku, te će odlučivati tek iza 7. siječnja. Više o svemu pogledajte u videu