Nova uredba o koeficijentima za izračun plaće u javnim službama donosi povišicu plaće i za zaposlene u sustavu socijalne skrbi, ali županijama koje su osnivači domova za starije to stvara golem pritisak. Jer će one morati namaknuti razliku za plaće, a ne uspiju li to pokriti iz vlastitih sredstava, teret će se preliti na korisnike domova. A to je opcija koju mnogi žele izbjeći.

U varaždinskom Domu za starije i nemoćne izračunali su da će im dodatni trošak na mjesečnoj razini za plaće 126 zaposlenika biti oko 35 tisuća eura.

"Kad se to pomnoži s devet mjeseci u ovoj godini, dođe se do više od 300 tisuća eura koje mi nemamo. Ako nam županija ne pomogne, ne znam kako ćemo“, ističe Alen Runac, ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Varaždinu. O rastu cijene smještaja za 350 korisnika boji se i razmišljati.

"Naši korisnici su radili u tradicionalnim djelatnostima našeg kraja. To su male mirovine i ako mi dignemo cijenu, a prema nekim proračunima cijene bi se trebale dići od 30 do 50 posto, to bi bio velik udarac za njihove kućne proračune i mislim da oni to ne bi mogli izdržati", dodaje Runac.

U varaždinskom Domu za starije i nemoćne cijene smještaja kreću se od 400 do 650 eura i posljednji su put povećane sredinom 2022. godine. Županija je i lani financijski pomogla kako korisnici ne bi osjetili teret inflacije. U ovoj godini osigurala je novih 527 tisuća eura, no to neće biti dovoljno i za pokrivanje razlike u plaćama zaposlenika, pa će se morati tražiti rješenje.

Foto:

Sličan problem imaju i druge županije. Istarska je osnivač čak četiriju domova za starije na svom području. Za plaće se na mjesec izdvaja 408 tisuća eura. Poveća li se zaposlenicima plaća za 10 posto, to će biti novi trošak do kraja ove godine od oko 450 tisuća eura. Župan najavljuje rast cijena domova.

"Cijene će se morati korigirati, ne samo zbog rasta plaća već povećanja svih drugih materijalnih troškova od hrane, energenata, itd. Razmišljamo o razini između 10 i 20 posto"", ističe Boris Miletić, istarski župan.

Od početka ove godine cijene domova već su rasle u Šibensko-kninskoj županiji 25 posto i Sisačko-moslavačkoj za čak 40 posto. Na Banovini ne planiraju novo poskupljenje zbog rasta plaća zaposlenika.

2Razliku između starog i novog iznosa plaće zaposlenika u našim domovima za starije pokrit će Sisačko-moslavačka županija i cijena smještaja naših korisnika će ostati ista", kaže zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić.

Foto:

U Vukovarsko-srijemskoj županiji domovi će, ne zbog rasta plaća već rasta troškova, od veljače poskupjeti od 10 do 15 posto. Županija je osnivač triju domova. U onom vinkovačkom najniža cijena za jednu osobu u dvokrevetnoj sobi s balkonom je 353 eura na mjesec, a najviša – 506 eura i to za jednokrevetnu sobu za nepokretne i teže pokretne osobe. U vukovarskom domu cijene se trenutačno kreću od 416 do 590 eura, a u Domu za starije i nemoćne Ilok najniža cijena će s 322 eura od veljače porasti na 370 eura, dok će najviša, za uslugu smještaja četvrtog stupnja u jednokrevetnoj sobi pasti sa 677 na 565 eura. To je i jedini smještaj koji će pojeftiniti.

Od travnja će najvjerojatnije poskupjeti i Dom za starije i nemoćne u Bjelovaru. Povećanje je najavljeno početkom godine zbog stalnog rasta režijskih te troškova održavanja zgrade i nabave namirnica. Ističu kako su im znatno porasli računi za komunalnu naknadu. Ondje najjeftiniji smještaj stoji 402 eura, a najskuplji 530. Koliko će cijena rasti, ne otkrivaju.

U drugim županijama zasad ne najavljuju rast cijene smještaja, no svi redom ističu kako je on trenutačno upola jeftiniji nego u privatnim domovima i da svi imaju goleme liste čekanja.

Nova situacija zbog uredbi o koeficijentima za plaće zaposlenika domova čini se da glavobolju ne stvara krapinsko-zagorskom i zagrebačkom županu jer te županije nisu osnivači nijednog doma za starije.