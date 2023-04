Hoćemo li meso, zbog nestašice, jesti jednom tjedno? Stočari poručuju: 'To će se najvjerojatnije dogoditi'

U posljednjih godinu dana u Europi je proizvodnja svinjetine manja za 6 posto, u Hrvatskoj je manja za dva do tri posto. Domaći proizvođači objašnjavaju zašto.

"Problem je stočna hrana, visoka cijena. Drugo, niska je bila i otkupna cijena i odojaka te su ljudi jednostavno odustali, nije im se isplatilo hraniti", objasnio je Slobodan Čanaki, vlasnik OPG-a.

Na godinu se u Hrvatskoj proizvede maksimalno 1,300.000 svinja, od kojih 200.000 ide u izvoz. Domaće potrebe su gotovo dvostruko veće od cijele godišnje proizvodnje.

Znači li to da će se meso jesti rjeđe, da će se naći na stolu možda jednom na tjedan?

"Najvjerojatnije će se to dogoditi jer smo svoju proizvodnju sveli na 50 posto samodostatnosti i ovisimoo uvoznoj svinjetini koje vani nema i ona poskupljuje i to drastično. Uništio se stočni fond, a sve počinje od krmače. Europa je u zadnje dvije godine 'maknula' milijun krmača iz proizvodnje", rekao je Damir Jagić, predsjednik svinjogojaca Varaždinske županije.

I zato odojak danas ima rekordnu cijenu od 5 eura po kilogramu. Potražnja je velika, ali ponuda. No broj proizvođača je sve manji.

"Jedanput kad isprazniš štale ili koce, kak se veli po domaći,više ih nikad nećeš napuniti. To nije pilić da ga staviš unutra i eto ga za tri mjeseca kad ga budemo klali. Do krmače treba godinu dana, kak i do krave treba tri godine. Tko se hoće baviti time?", govori Slobodan Čanaki, vlasnik OPG-a.

Ni situacija sa govedinom nije dobra. Iz godine u godinu je po 10.000 krava, bikova i junadi manje. Lani se proizvelo 160.000 goveda, među kojima je bilo 114.000 junadi za tov. No, ni toga mesa baš i nema u Hrvatskoj jer polovina ili 80.000 ide u izvoz. Ne ide ni onima koji tove, ni onima koji se bave mlijekom.

"U proizvodnji mlijeka, trendovi nisu pozitivni. Međutim, očekujemo da se to ove godine stabilizira. Proizvodnja junadi je isto u problemu jer cijena stočne hrane, koju smo mi stavljali na lagere, bila je znatno veća nego je sada. Svjedoci smo sada da cijena žitarica na svjetskim tržištima pada", rekao je Igor Rešetar, predsjednika Odbora za mljekarstvo HPK.

Jedno je sigurno, ako ubrzo ne dođu bolji dani, građani će sve teže i teže dolaziti do mesa.