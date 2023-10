Hodočasnici koji čekaju povratak iz zaraćenog područja za RTL: 'Situacija je vrlo teška, osjete se nemiri...'...

Zbog rata, Lea Peko danas nije otputovala u Tel Aviv.

S djetetom ostaje kod roditelja u Zagrebu. Najveća briga sada joj je kako će suprug napustiti Izrael rekla je za RTL Danas.



"Danas je otkazan let i da nije otkazan mi ne bi otišli. Produljili smo boravak do daljnjeg. Situacija je tamo katastrofalna. Nisam baš sigurna kako se to može opisati. Muž mi je i dalje tamo. Nadamo se da će doći što prije, ali težak je odlazak iz Izraela", kazala nam je.



Većina letova je otkazana. Ovisno o situaciji poneki avion poleti, ali teško je kupiti karte.



"Jutros sam skoro kupila jednu kartu za Budimpeštu i dok sam išla tipkati je li to ok ona se prodala. Jučer smo gledali karte s Ryanairom za Beč isto je bilo par karata, do danas su prodane. Trenutačno ima karata za petak, ali ono čekati do petka u ovoj situaciji nije ugodno", zabrinuto nam govori Lea.



Iz Betlehema se vide oblaci dima nakon Hamasova bombardiranja. U gradu je mirno, tamo su sada hrvatski hodočasnici i franjevci. Za RTL se javio ravnatelj dječjeg doma i župni vikar u Betlehemu fra Sandro Tomašević.



"Mjesta gdje su naši hodočasnici su za sada mirna, koliko god da nekad vijesti bile zastrašujuće. Mi fratri koji ovdje živimo godinama, naviknuti smo na to", kazao je.



Ministarstvo vanjskih poslova u dogovoru s izraelskom stranom organizira letove za hrvatske državljane .



"Sutra dolazi jedan drugi dio hodočasnika koji je čekao da se vrati prema planu kako je to bilo u dogovoru s organizatorima. Veleposlanstvo vodi brigu o tome. Zasada se koliko znamo nije dogodilo nikome ništa", izjavio je danas predsjednik Vlade Andrej Plenković.



Iz Betlehema su poruku u Hrvatsku poslali i hodočasnici koji bi Izrael trebali napustiti sutra.

"Pozdravljam vas u ime svih hodočasnika koji su svi na sigurnom u hotelu. Sutra se vraćamo prema planu i rano ujutro idemo na aerodrom. Čekamo onda ukrcaj za let koji će nas dovesti do prve moguće lokacije. Do Beča ili do Ljubljane", rekao je don Anđelo Maly koji je voditelj hodočašća.



U pojasu Gaze je vrlo teška situacija, osjete se nemiri koji pogađaju cijelu zemlju. Sutra u popodnevnim satima planiramo letjeti iz Tel Aviva prema Hrvatskoj", kazala nam je časna sestra Monika Maslać.



Za RTL se javio i rukometaš našičkog Nexea, inače rodom izraelac Adir Cohen iz Ašdoda , 40 kilometara od Gaze koji je tri dana pod bombardiranjem. Pokušava izvući roditelje koji dok čekaju pomažu.



"Moja majka volontira, ona pomaže ljudima kojima su posjedi uništeni u bombardiranju. Otac mora raditi jer ima važan posao, radi u luci", kazao je.



6 osoba iz Izraela vratilo se kući jučer, a poslijepodne je u Beč sletio avion sa 53-oje hrvatskih državljana kojima je organiziran prijevoz i do Hrvatske.