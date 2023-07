Hrebak poručio da netko mora odgovarati za plinsku aferu, ali je stao u obranu ministra Filipovića

Na Markovu trgu u srijedu poslijepodne analiziraju se izvješća svih institucija uključenih u plinsku aferu s HEP-om koja je dočekala premijera Andreja Plenkovića nakon povratka iz Dalmacije u Zagreb.

Analizira se čija je odgovornost što se skupo kupljen plin poslije prodavao u bescjenje, pa i za jedan cent. Kako je do propusta došlo, tko je znao, a tko ne, Plenković objašnjava i koalicijskim partnerima od kojih su neki vrlo jasni i kažu da za aferu netko mora odgovarati.

Oporba je jasnog stava da se treba naći krivac, tako Ivan Penava iz Domovinskog pokreta propituje kako to da je dio oporbe "pod kišobran uzeo ministra gospodarstva. "I abolira ga odgovornosti, a on je najodgovorniji u lancu uz Plenković, on je član uprave HEP-a", rekao je Penava.

Nikola Grmoja (Most) Plenkovića je danas nazvao "Plenkovićem" te rekao da je, uz hvarski kartel, četveročlanoj hrvatskoj obitelji oteo ljetovanje zbog pljačke u HEP-u.

Karolina Vidović Krišto (OIP) ponovila da afera košta porezne obveznike milijarde, dok čelnik SDP-a Peđa Grbin smatra da je Plenković morao o svemu sve znati. "Zar itko misli da najveći control freak nije znao ništa što se događa u HEP? Riba smrdi od glave", rekao je Grbin.

Naš reporter Ivan Radić prati tijek koalicijskog sastanka na Markovu trgu te je izvijestio da su koalicijski partneri dolazili na sastanak različitog raspoloženja. Dok se jedni čude tolikom interesu javnosti, dotle drugi smatraju da bi netko ipak trebao za sve odgovarati. Nakon koalicijskog sastanka očekuju se izjave za medije, ali prema dosadašnjim informacijama do sad se o nikakvim konkretnim smjenama nije pričalo.

Ipak, Dario Hrebak (HSLS) rekao je da je napravljena velika politička šteta i da je javnost razlogom uznemirene. "Netko će morati snositi odgovornost za aferu.

Ministar (gospodarstva op.a) ima svoje poslove i nije mu posao da upravlja tvrtkama. Trebamo u HEP-u tražiti što se dogodilo.N ije važno poslati dopis, nego hitno intervenirati", rekao je Hrebak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milorad Pupovac (SDSS) rekao je da sve treba biti "raščišćen"o i na osnovu toga "razriješeno". "Pitanje razrješenja je nešto što u povjerenju predajemo predsjedniku Vlade", rekao je Pupovac.