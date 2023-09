Hripavac se širi Hrvatskom, a za najmlađe ova bolest može biti kobna. Iako u početku izgleda kao obična prehlada, kod zaraze hripavcem uskoro dolazi do teškog kašlja koji se ne smiruje.

"Teži simptomi bolesti nastupaju u drugom tjednu. To su baš napadi teškog kašlja u kojem dijete može promijeniti boju u plavičastu, teško dolazi do zraka, često ima isplaženi jezik i širom otvorene oči, pa je prepoznatljiv", kaže pedijatrica Snježana Kapor-Jeričević.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji gotovo je 40 slučajeva hripavca, a devet je beba zbog zaraze bilo i hospitalizirano.

"Najviše obolijevaju najosjetljiviji, a to su necijepljena novorođenčad i dojenčad. Oni se do dva mjeseca i ne mogu cijepiti, ali do sedam mjeseca života mogu primiti redovne tri doze cjepiva koje će ih zaštiti od hripavca", ističe voditeljica Odjela za distribuciju cjepiva NZJZ Split, Milka Brozović.

Bolest se obično širi obiteljski, a najčešće zarazu u dom donose školarci koji su davno cijepljeni. Zato se pozivaju roditelji da prate kalendar cijepljenja.

"Redovno pratimo cijepljenje prema preporuci pedijatrice, tako da nismo zabrinuti. Dijete će pohađati vrtić regularno", kaže Mirjana Pocrnjić iz Splita.

Kažu to i neki drugi roditelji, iako, u prethodnim godinama zabilježena su i dva smrtna slučaja, a najvažnije je što prije se javiti liječniku.

"Možemo ga liječiti ako ga prepoznamo sumamedom i danas su nam dostupne brze dijagnostičke metode PCR koji se radi iz obrisa nosa, pa na neki način možemo ranije doći do dijagnoze", dodaje Kapor-Jeričević.

Još 12 slučajeva hripavca bilježi se u Rijeci, Dubrovniku i Zagrebu.

"Epidemiološka služba aktivno obrađuje kontakte. Tako pomažemo da se situacija smiri i da se bolest ne širi. Dajemo lijekove koji su potrebni. Držimo cijelu situaciju pod kontrolom", ističe voditeljica Epidemiološke službe NZJZ Split, Diana Nonković.

No, stručnjaci upozoravaju da je najbolja prevencija protiv ove, kao i drugih zaraznih bolesti, cijepljenje.

