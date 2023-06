Nogomet povezuje, recept je to koji su u Vukovaru primijenili Hrvati iz Srbije i Srbi iz Hrvatske. Rezultat nije bio bitan jer je pravi cilj dobra suradnja manjina.

"Sport je nešto što nas sve zbližava, nešto što nas uči fair playu, korektnosti i zajedništvu", rekla je hrvatska ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Zaključak o suradnji unaprjeđenja odnosa potpisali su i čelnici ovih manjinskih naroda. Dok je SDSS već dugogodišnji dio Vlade Andreja Plenkovića, čelnik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislav Žigmanov odnedavno ima mjesto za stolom Vlade Srbije. Kako kaže, promjene se već osjećaju.

"Stigma kojoj smo bili izloženi je spala i na neki način se proaktivnije odnose spram naših interesa i potreba", kazao je Žigmanov, inače ministar za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.

Dva naroda opterećena utegom povijesti rade na normalizaciji odnosa.

Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, rekla je da je počelo "otopljavanje odnosa".

"To ne bi bilo moguće bez jasnog stava i premijera Plenkovića i predsjednika Aleksandra Vučića", dodala je Vojnić.

Kako će tek zatopliti u Subotici ovoga petka kada hrvatski premijer otvori Hrvatski dom. Iako ga u radni posjet formalno pozivaju Žigmanov i Vojnić, središnji će događaj biti susret s premijerkom Srbije Anom Brnabić, već drugi u ovoj godini.

"Očekujemo da će to biti korak do onoga što svi očekujemo da će se u neko skoro vrijeme dogoditi, a to su službene posjete", kazao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

To bi značilo sastanak na relaciji Vučić-Plenković. Možda već u petak? Prije tri dana Plenković nije direktno odgovorio na direktno pitanje.

"Prema onome što sada dogovaramo, u planu je da se u Subotici organizira i susret s premijerkom Brnabić i to je to", kazao je Plenković 14. lipnja ove godine.

Ipak, iako se radi na normalizaciji odnosa, neka pitanja ne mogu se preskočiti.

Gordan Grlić Radman, hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova, rekao je da najprije žele dobiti odgovore od srbijanske strane za nestale.

"1812 je nestalih osoba. Njihove obitelji su još žive i neka druga još pitanja", dodao je ministar.

U petak ćemo saznati hoće li Plenković ta pitanja ponovno postaviti, kako je predviđeno, Ani Brnabić ili će se ipak dogoditi neki nepredviđeni susreti.