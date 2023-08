ULAGANJE U TREZORCE ZAPISE Hrvati na štednji imaju više od 30 milijardi. Jedna banka diže kamatu na štednju, Vlada pak nudi ulaganje u d...

Više od 30 milijardi eura - iznos je to koji Hrvati imaju u bankama, no taj novac uglavnom jede inflacija. Jer kamate na štednju su niske ili nikakve, pa Vlada građanima nudi ulaganje u državu na kojem mogu zaraditi. Moglo bi to utjecati i na banke, a o čemu se radi i ima li interesa...