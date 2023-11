Hrvati se vratili iz Gaze. Morganat: 'Četiri tisuće djece mlađe od 12 godina je mrtvo. To nije rat'

Letovima iz Istanbula i Muchena stigao je ostatak evakuiranih hrvatskih državljana iz Pojasa Gaze. Posljednja je sletjela osmeročlana obitelj koja je u zračnu luku stigla noseći zastavu zemlje koja im je danas postala novi dom.

"Umorni smo, bilo nam je jako loše, ali sad smo na sigurnome i dobro je", rekao je evakuirani hrvatski državljanin iz Pojasa Gaze, Esame Elydy.

A on dobro zna što je to rat. U Hrvatskoj je živio od 1985. sve do 2000. godine. Od toga je tri godine proveo braneći je u Domovinskom ratu. Zbog majke se vratio u Gazu gdje je osnovao i obitelj. Njegova supruga rekla da ju najviše boli patnja njihove djece.

"Trebam emocionalnu podršku. Moja djeca su u jako lošem stanju."

Nekima su tugu barem nakratko umanjili zagrljaji rodbine koja ih je dočekala u zračnoj luci. Među pristiglima je i susjed navodno poginule hrvatske državljanke koji kaže da život u Gazi nije moguć jer ničega više nema.

"To nije rat, to je masakr protiv djece i civila, vojnika. Četiri tisuće djece manje od 12 godina, tri tisuće žena, to nije rat", opisuje Morganat, evakuirani hrvatski državljanin iz Pojasa Gaze.

U posljednjih mjesec dana, Morganat je izgubio i puno bliskih ljudi.

"Ima sigurno 30 mrtvih i još…što možete."

Uoči polaska, u Kairu je s jednom od obitelji razgovarao i hrvatski veleposlanik u Egiptu, Tomislav Bošnjak koji kaže kako su njihove emocije ipak pomiješane.

"Teško je opisati cijelu atmosferu. Uz zadovoljstvo i nije baš strepnja, ali suzdržanosti što ih čeka kad dođu na novo mjesto jer sva djeca su rođena u Gazi."

U tijeku je proces izvlačenja još deset osoba iz Pojasa Gaze. Riječ je o dvije obitelji po pet članova.

"Troje jesu hrvatski državljani, a ostali su članovi uže obitelji hrvatskih državljana. Postupak je pokrenut međutim ne znam točno još gdje su locirani i komunikacije s tim obiteljima su otežan", pojasnio je Bošnjak.

Situaciju bi moglo zakomplicirati i to da je od jučer za evakuacije zatvoren i granični prijelaz Rafah. A pitanje je kada će i pod kojim uvjetima ponovno biti otvoren.