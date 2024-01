Hrvatica iz 'blokirane' Njemačke: 'Ljudi su nervozni i živčani. Podržavaju, ali ne mogu na posao...'

Nakon poljoprivrednika koji su traktorima blokirali dijelove Njemačke, sada je u paralizi željeznički promet. Jer počeo je trodnevni štrajk strojovođa nakon neuspjelih pregovora za bolje radne uvjete.

To znači da je otkazano oko 80 posto međugradskih linija, dok će one lokalne biti pogođene u različitoj mjeri. Poruka je to nacionalnog željezničkog operatora, Deutsche Bahna. Predviđaju da će zbog štrajka milijuni putnika morati otkazati ili prilagoditi svoja putovanja. Sindikat koji predvodi pregovore traži smanjenje radnog vremena s 38 na 35 sati na tjedan, povećanje plaća od 555 eura i jednokratnu naknadu za inflaciju od 3 tisuće eura.

"Štrajk sindikata strojovođa ima ogroman utjecaj na željezničke usluge u Njemačkoj, i putničke i teretne. Morali smo ukinuti velik broj linija", kaže glasnogovornica Deutsche Bahna, Anja Broker.

Kako se štrajk odrazio na svakodnevno funkcioniranje - za Danas je ispričala i Hrvatica, medicinska sestra koja u Njemačkoj živi 6 godina.

"Kolege koji putuju vlakom na posao imaju dosta poteškoća. Normalno da su ljudi nervozni i živčani jer koliko god mislili da oni svi imaju auto, većina Nijemaca putuju vlakom i busevima na posao i čim oni štrajkaju to znači da ljudi ne mogu na posao i zato su nervozni. U svakom slučaju podržavaju, ali to je isto kao da recimo liječnici i medicinske sestre štrajkaju. Svi će ih podržati, ali će s druge strane biti ultra ljuti zato što nisu dobili termine na vrijeme jer oni štrajkaju", kaže Hrvatica u Njemačkoj, Ramona Babić.

Više pogledajte u videu: