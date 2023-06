Plovidba brodom između 89 otoka, otočića i hridi kornatskog arhipelaga, jednodnevni izlet iz Zadra kakav se dugo pamti, većina brodara i turističkih agencija nudi za 60 eura. S obzirom na to da do Kornata nema javnog brodskog prijevoza, turisti tu cijenu vide kao dobru.

"Mislim da je to normalno, normalne cijene, mislim da je ok", kaže Henrieta iz Danske.

"Išao sam jednom na Hvar, prije pet godina, i rekao bi da je to putovanje vrijedilo", govori Andy iz Švicarske.

"Tura po otocima, dva obroka, mislim da je to jako dobra cijena, pogotovo u sezoni. Nekada u sezoni morate platiti najmanje 100 eura za takvo nešto", kaže Aron iz Njemačke.

Agencije koje organiziraju izlete na Kornate u cijenu uključuju i hranu jer na Kornatima nema trgovina.

"Sendviči za doručak, voda je cijeli dan uključena, sokovi. I onda se kreće i ulazi se u Nacionalni park. Cijena Nacionalnog parka, to jest ulaznice je već uključena i tamo se napravi jedan krug i onda stanemo na jednoj predivnoj plaži i tu dok ste vi na plaži, na kupanju, na brodu se priprema ručak", kaže suvlasnik turističke agencije Damir Serdarević.

Cijene izleta iz Zadra ili su iste kao i lani ili su poskupjele do 10 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je Zadar grad na moru, za očekivati bi bilo da su najprodavaniji izleti brodovima na Kornate ili na Dugi otok, u Park prirode Telašćica. Međutim, zanimljivo je da su najprodavaniji izleti iz Zadra ipak u nacionalne parkove Plitvička jezera i Krka. Izlet s obale na Plitvička jezera turisti često bukiraju i prije dolaska u Hrvatsku.

"Cijena transfera po osobi do Nacionalnog parka je 45 eura plus ulaznice u Nacionalnom parku. Cijena ulaznica opet ovisi da li ide odrasla osoba, studen ili netko mlađi od 7 do 18 godina. Ono što gosti sve više i više traže su zapravo individualni ili privatni izleti", kaže vlasnik turističke agencije Danijel Radeta.

A takvi izleti se kreiraju posebno i stoje više. Ali oni koji ih naručuju, spremni su platiti i taj užitak.