Hrvatska će u potpunosti zabraniti energetska pića maloljetnicima! 'Regulirat ćemo i nikotinske vrećice'

Hrvatska je zabranila američko energetsko piće Prime u limenci za kojim luduju tinejdžeri. Dostupno je djeci, a zbog spornog sastojka može biti opasno.

Reporterka RTL-a Danas Leona Šiljeg o ovoj je temi razgovarala s ministrom zdravstva Vilijem Berošem

Hrvatska će biti jedna od rijetkih zemalja u Europi koja će u potpunosti zabraniti energetska pića za maloljetnike

"Cilj nam je zaštita zdravlja i života to spriječimo čitavo vrijeme. To je u suštini reforme sveobuhvatne reforme hrvatskog zdravstvenog sustava u kontekstu brige za zdravlje. Moramo krenuti tim putem i drago nam je što smo među onim državama u Europi koji predvode taj val svjesnosti o štetnom utjecaju različitih tvari na zdravlje."

Biste li uopće reagirali da prvo Slovenci nisu povukli ovu vrstu?

"Pa mi već nekoliko dana vrlo aktivno o tome razgovaramo. Jučer je na kolegiju i jedna od glavnih tema bila upravo regulacija ne samo energetskih pića, već i nikotinskih proizvoda duhanskih vrećica. Stoga smo jučer pripremili dopis prema Državnom inspektoratu koji je danas već postupao. Očigledno svi koji želimo promptno postupati postupamo na sličan način. Stoga apsolutno mogu reći da smo i prije Slovenaca počeli o tome raspravljati. Evo nekako istovremeno s njima doista i djelujemo."

Zbog čega je sporan L'teanin?

"On je jednostavno sastojak koji po europskoj regulativi nije dozvoljen kao sadržaj određenih pića. Stoga on i nije toliko štetan kao što nam je to danas kolega Capak rekao. Međutim, jednostavno nije dozvoljeno. Stoga je naša ideja taj problem razriješiti. Ono što je nama veći problem u ovom trenutku, kada je riječ o štetnosti na zdravlje ljudi, poglavito naše djece. To je ovaj novi proizvod, a to su nikotinske vrećice koje imaju enorman sadržaj nikotina, toliko velik da kada sam ovih dana saznao o čemu je riječ sam doista ostao začuđen. Dakle, riječ je o tome da ta jedna vrećica može imati sadržaj nikotina kao 20 cigareta odjednom ili u maksimalnom slučaju od 50 miligrama, kao i dvije i pol kutije cigareta. Što neko naše dijete može staviti u svoju usnu šupljinu jer resorbira taj nikotin. To je apsolutno potrebno zabraniti. Stoga je danas sastanak i ovih dana akcije oko toga da nađemo pravnu formu zadovoljavanje tih pitanja i stavljanje van upotrebe navedenih proizvoda."

Kada će doći do te zabrane?

"Ovih dana utemeljio smo zabranu za sada, a generalno ćemo sve rješavati kod izmjene Zakona o drogama i izmjene Zakona o duhanskim proizvodima."

Koliko je sporno ovih 200 miligrama kofeina?

"Ekstremno sporno ekstremno je sporno jer je kofein nešto što utječe na naše tijelo, utječe na kardiovaskularni sustav, utječe na neurološke funkcije. U slučaju određene preosjetljivosti i drugih patoloških stanja može dovesti do nesagledivih posljedica. Prema tome, sve ono što nije u kontekstu propisanih granice, apsolutno je potrebno regulirati različitim zakonima i mi ćemo to, vjerujte je doista i učiniti"

Nakon ovog sastanka ide se u zabranu samo jednog energetskog pića, a ne do kraja godine, nego već u idućoj u potpunu zabranu za sve maloljetnike.