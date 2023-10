O novim pravilima, ugovorima, dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju RTL-ov reporter Marko Šiklić razgovarao je sa Šteficom Salaj iz Hrvatskog sindikata umirovljenika.

Salaj je poručila kako su najavljene promjene upravo rezultat borbe umirovljenika da promijene institucije koje dosad starijima nisu dale poželjne, tražene i potrebne rezultate.

"Imamo pravni okvir koji sepokazao štetnim i mi ga nastojimo već godinama izmijeniti. Promjene su dobrodošle, pozdravljamo ih, ali željeli bi da su još veće i bolje", poručila je i dodala kako u sindikatu još uvijek nisu upotpunosti zadovoljni promjenama.

"I dalje mislimo da bi se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju trebao ukinuti", dodala je istaknuvši kako su i te promjene nužne kako ljudi ne bi i dalje bili žrtve sklapanja takvih ugovora te neizvjesnosti toga hoće li dobiti uzdržavanje ili neće.

"Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju takav je ugovor u kojem vi, u trenutku sklapanja ugovora, dajete svoju imovinu drugoj osobi. U trenutku sklapanja ugovora, druga strana, vi, još ništa ne dobivate. Tek nakon sklopljenog ugovora i nakon što ste ostali bez svoje imovine, slijedi uzdržavanje. Možda da, a možda i ne. Nažalost, osobe koja nam se javljaju potvrđuju, a to potvrđuje i naša dugogodišnja praksa, da često ne dobivaju to uzdržavanja. Dakle, unatoč tome što je imala svoju imovinu, imala je čime platiti svoje uzdržavanje i dati jednu vrijednost za uzdržavanje, ono se ne dogodi. To se, nažalost, događa i to je bio osnovni model lešinarima i pljačkanjima starih nemoćnih i potrebitih", objasnila je Štefica Salaj.

Unatoč tome što se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ne ukida, a ni ne mijenja, ipak dobivamo registar.

"Dakle, vi ćete kao osoba, koja dajete uzdržavanje, moći vidjeti je li je neka osoba već sklapala takve ugovore, raskida li takve ugovore, je li bila u nekom sporu ili u neželjenim situacijama", pojasnila je novosti u brizi za starije i nemoćne.