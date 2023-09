Bartol i Luka kemijske jednadžbe i pokuse imaju u malom prstu. Na međunarodnom natjecanju kemijskih tehničara i laboranata predstavljaju Hrvatsku.

"Samo sudjelovanje za mene puno znači, ovo je lijepo iskustvo. Ako uspijem nešto osvojiti bilo bi mi drago jer se već četiri godine bavim kemijom i bio bi mi to veliki uspjeh", kaže natjecatelj Bartol Kadić.

Kažu, natjecanje je korisno iz više razloga.

"Znači mi puno ovo natjecanje jer skupljam iskustva koja u običnoj nastavi ne bi skupio. Uz to upoznajem ljude iz drugih zemalja, što je neprocjenjivo", komentira natjecatelj Luka Lončar.

Svoje znanje i vještine u laboratoriju pokazat će natjecatelji iz 10 zemalja.

"Očekujem da ću naučiti nove stvari, upoznati nove ljude i možda pobijediti na ovom natjecanju", ističe David Surdez, natjecatelj iz Švicarske.

Natjecatelja ima i iz Njemačke.

"Mislim da ću naučiti puno i zabaviti se. Ne znam što mogu očekivati jer nikad nisam bila na natjecanju poput ovoga", kaže natjecateljica Elena Gehringer.

"Kroz osam sati koliko svaki dan traje natjecanje moraju pokusima dobiti zadani produkt ili ga analizirati. Zapravo će oni uz svoje teorijsko znanje primijeniti i ono praktično znanje koje imaju", objašnjava nastavnik kemije u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu, Sandro Vuk.

Ravnatelj Prirodoslovne škole Vladmira Preloga u Zagrebu kaže, biti domaćin ovakvog natjecanja velika je čast, ali i prilika da se uoče razlike među zemljama i u strukovno obrazovanje uvedu promjene.

"Više praktične nastave treba uvesti u obrazovanje i očekujem od novih kurikuluma da će se to i dogoditi.

Mi smo za kemijske tehničare prije imali ljetnu praksu sada je to ukinuto i to nije dobro. Oni moraju ući u laboratorije, samo teorijska kemija nije dovoljna. Dakle, praktični rad, nova oprema, nova postrojenja", komentira ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu, Zlatko Stić.

Tko se u laboratoriju snašao najbolje i tko će odnijeti titulu najboljeg kemijskog tehničara, znat će se za dva dana.

