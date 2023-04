Hrvatska ima novu izvornu pasminu - posavsku kukmastu kokoš. Kako je dobila ime i zašto je posebna?

Hrvatska ima novu izvornu pasminu domaćih životinja - riječ je posavskoj kukmastoj kokoši. Ime je dobila po svojoj frizuri.

Točnije, kukmi, nadignutom dijelu perja na glavi. Po čemu je još posebna?

Samo je pitanje vremena kada će kukmasta posavska kokoš preplaviti obiteljska gospodarstva, jer tko ne bi htio na dvorištu imati kokoš s ovako dobrom frizurom.

Ivana Mikulina, uzgajatelja posavske kukmaste kokoši pitali smo po čemu je prepoznatljiva.

"Po kukmici, otvorenom pogledu, širokim prsima, mora ovak biti na niskim nogama i relativno je dobre težine", kaže.

Koka koja je svoje ime dobila prema frizuri, tj. kukmi, nadignutom perju na glavi, vlasnicima daje puno više od atraktivnog izgleda. U Hrvatskoj sada ima 1500 ovakvih koka, a zahvaljujući priznanju izvornosti Ministarstva poljoprivrede, procjenjuje se da će ih za koju godinu biti 10 000.

"Imamo pasminu koja je kombinirana, koja u nekakvih godinu dana snese nekih 200 jaja, koja postiže tjelesnu masu, ženke do 2 i pol kilograma, a mužjaci do 3 i pol kilograma i mislim da je to njezin vrh, nešto više od nje ne možemo ni očekivati, ali s obzirom na njezinu skromnost u proizvodnji mislim da su to idealni rezultati", kaže Zlatko Janječić, profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posavska kukmasta kokoš sada ima svoj standard i potvrđen genetski kod, a ovime se staje i na kraj onima koji su za križance tvrdili da su pravi kukmasti i prodavali ih po dvostruko većoj cijeni od 20 eura.

"Ljudi je distribuiraju. Svi znaju reći da imaju posavsku kukmastu kokoš ,a to nije točno. Upravo zato smo išli na tu zaštitiu da se ona zaštiti. Sad se kroz udrugu mogu nabaviti matična jata, svi zainteresirani se mogu javiti, mogu se sticati poticaji", govori Mihael Pavišić, predsjednik Udruge uzgajatelja posavske kukmaste kokoši "Kukmica".

Projekt je s 40.000 eura financirala zagrebačka županija, no posavska kukmasta kokoš moći će se uzgajati u cijeloj Hrvatskoj.

Josip Kraljičković, pročelnik Odjela za poljoprivredu Zagrebačke županije ističe: "Tamo gdje ima njih ima i ljudi, tako da one simboliziraju i život ili praznoću života na našim ruralnim područjima, držimo da smo ovime pomogli razvoju ruralnog živata u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo u zagrebačkoj županiji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koke su to koje malo traže, a puno daju, a izbor je na vama hoćete li ih imati zbog jaja, mesa ili možda samo estetike.