Nakon poraza u drugoj utakmici drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Hrvatska je na korak do ispadanja s Eura. U ključnoj utakmici ništa nije išlo prema planu. Iako smo slovili za favorite, slab ulazak u utakmicu nagovijestio je najlošiju igru Hrvatske na ovom prvenstvu. Neočekivani rasplet sve je šokirao.

"Trebali su sto posto bolje. Ne razumijem stalne greške. Stalno sami protiv sebe igramo", govori Jurica iz Beča. Više je očekivala i Snježana iz Njemačke: "Nažalost nismo uspjeli, golman Mađarske je bio jako dobar tako da smo nažalost izgubili."

Pitanje je bi li i sreća pomogla jer funkcionirao nije ništa. Previše pogreška u napadu, loše reakcije i klimava obrana omogućili su Mađarima da cijelu utakmicu nameću svoj ritam. Pa tako nismo uspjeli zadržati vodstvo u drugom dijelu. Svega navedenog svjesni su i igrači. "Nekako smo bili prazni, ne znam što se desilo. Spojimo dvije-tri dobre stvari pa onda četiri loše", rekao je hrvatski rukometni reprezentativac, Zvonimir Srna. "Tražili smo svoju šansu u brzoj igri, ali nisu dali, lagano su zabijali i onda opet neke glupe greške koje se ne bi trebale događati", zaključuje Luka Cindrić.

Nadu su nakratko vraćali vratari, najbolji u hrvatskim redovima bio je upravo David Mandić s devet obrana. "Dosta teška je utakmica bila, dosta velik ulog. Mi možda nismo toliko iskusni, poklekli smo nažalost ovaj put, tužni smo i razočarani", rekao je Mandič. Da je iskustvo odnosno manjak istog razlog, misli i izbornik Goran Perkovac, koji svoje igrača ne želi kritizirati. "Premladi su to igrači, to je period odrastanja koji ćemo morati nažalost istrpjeti. Vjerojatno ćemo vidjeti još koju utakmicu kao protiv Španjolske, ali vjerojatno ćemo vidjeti i još goru nego protiv Mađarske", zaključuje Perkovac.

Polufinale se činilo nedostižnim, ali senzacija prvenstva Austrija ponovno je zakuhala stvari i remijem protiv Njemačke, ostavila nam šansu za prolaz. Naša će sudbina najviše ovisiti o drugima, ali ono što Hrvatska mora jest pobjeđivati. Taj cilj sad ugrožava viroza koja i dalje hara među igračima. Četiri igrača su pod temperaturom pa je pitanje tko će sutra igrati, a svi koji sutra istrče na teren dobro znaju da još nije kraj. "To zajedništvo koje imamo do sada stvarno nas je cijelo vrijeme krasilo i dobra je energija među nama. Mislim da će nas to pokrenuti i dati nam novu snagu", govori naš reprezentativac Lovro Mihić.