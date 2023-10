O ugroženoj hrvatskoj sigurnosti Ana Mlinarić razgovarala je s Antom Leticom, bivšim načelnikom Uprave za operacije SOA-e.

Je li Hrvatska zbog stava u UN-u kompromitirala nacionalnu sigurnost?

"Ne bih tako rekao da je Hrvatska kompromitirala nacionalnu sigurnost. Može doći do određenih poteškoća u vanjsko-političkim odnosima između Hrvatske i zemalja koje možda neće dobro gledati na tu odluku. Što se tiče same ugroze RH, nije ni manja ni veća nego što je bila. Ona ne ovisi samo o Hrvatskoj već o brojnim faktorima, najviše o razvoju situacije na Bliskom istoku i ratu između Hamasa i Izraela"

Koliko su jake terorističke ćelije u zemljama u okruženju. Spominje se Zapadni Balkan, spominjala se Austrija…

"Na području Zapadnog Balkana, ali Europe i šire postoje pojedinci koji su spremni izvršiti terorističku akciju. Oni su simpatizeri, članovi raznih terorističkih organizacija s područja Bliskog i Srednjeg istoka i njihovi filijali u Europi. Oni imaju vezu između sebe, vezu s centralama na području Bliskog i Srednjeg istoka. Opasni su i u prvom redu predstavljaju opasnost za zemlju u kojoj se nalaze, ali i šire. Zato je potrebna sveobuhvatni, racionalni, profesionalni i učinkoviti nastup sigurnosno obavještajnih službi koji su najbolja preventiva u sprječavanja terorističkih akcija"

Shvaća li to Europa pa i Hrvatska ozbiljno?

"Mislim da da. Hrvatska to shvaća vrlo ozbiljno i zasigurno da je hrvatska obavještajna zajednica na visokom stupnju uzbune da bi spriječila bilo kakvu ugrozu RH i njezinih interesa"

Svjedočimo migrantskom valu, većina dolazi trbuhom za kruhom, ali ne može se isključiti ima radikala. Imaju li službe koje mogu odvojiti ekonomske izbjeglice i radikale?

"To je vrlo teško i nijedna služba nema takve sigurne alate. Ono što je bitno je operativni rad i sinergija s analitičkim alatima. Suradnja među službama i razmjena informacija kako bi se otkrili pojedinci i spriječilo njihova protuustavna djelatnost. Postoje male tajne, ali sigurnih alata nema"

Je li alat zatvaranje granice?

"To nije alat tajnih službi, to je alat policije, nešto što se radi 'by the book'. To ne može spriječiti teroristički napad, ali u nizu mjera može dati određene rezultate, ali ni terorizam ni ilegalne migracije ne može spriječiti"