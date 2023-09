Veliki udarac balkanskom kartelu koji je jedrilicama krijumčario tone droge iz Južne Amerike u Europu! Uhićeno je šest osoba, a među njima i glava zločinačke organizacije - 70-ogodišnji Srbin koji je pobjegao iz brazilskog zatvora, a svjetske granice prelazio i od Interpola bježao s hrvatskom putovnicom.

Palo je gotovo 3 tone kokaina na brodu usred Atlanskog oceana, a zapljenjeno pola milijuna eura. Droga je bila zapakirana u brojnim sportskim torbama, a jedrilicom su upravljali ukrajinski i češki državljanin. Akciju hvatanja balkanskog kartela vodila je srbijanska policija, a među ostalim državama sudjelovala i hrvatska policija.

Istodobno i u Hrvatskoj je u tijeku velika akcija razbijanja narkolanca od 20 osoba od kojih su neki već ranije uhićeni. Ostale se privodilo i domove im se pretraživalo u Istri, Dalmaciji i Zagrebu, među njima i suvlasnika zagrebačkog kluba u kojem je proljetos ubijen Tomislav Sabljo. Skupina se tereti za preprodaju stotina kilograma droge, ali i miniranja zgrade na Laništu u pokušaju ubojstva Sabljinog kuma Tomislava Sučića.

U tijeku je razbijanje još jednog narkolanca, a RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić je otkrila da je ukupno uhićeno 20 osoba te da je dobar dio njih već otprije u istražnom zatvoru. Tu je riječ u drugoj već proširenoj istrazi.

Sve je krenulo s Laništem kad je podmetnuta bomba, a nakon prisluškivanja policija je otkrila i krijumčarenje droge. U cijeloj je priči zanimljiva aplikacija SKY na kojoj su kriminalci toliko slobodni da o svemu tamo otvoreno pišu.

O svemu je razgovarala s bivšim načelnikom policijskog USKOK-a Mariom Beretinom kojeg ovo ne iznenađuje, a ističe da uhićeni očito nisu znali da je svaku novu aplikaciju moguće probiti.

"Svaka nova aplikacija ili neka postojeća, primjerice Whatsapp ili Viber, može postojati najviše mjesec dana ili par mjeseci prije nego što se probije", ističe i dodaje da nema onih samouništavajućih poruka.

Što se tiče konkretno aplikacije SKY, objašnjava da naše službe ju bez problema probiju i komunikaciju iskoriste u dokaznom postupku.

Osvrnuo se i na načine kako službe mogu razbiti i otkriti ovakve kriminalne organizacije. "Kada gledamo kako se provode dokazne radnje i koje mogućnosti službenici policije imaju, tu su prisustvo prikrivenog istražitelja, nadgledanje komunikacijskog prometa pa službe definitivno imaju uvid u aktivnosti krimi miljea i rezultat toga su ova uhićenja", objašnjava.

Istaknuo je i da ga ne iznenađuje da je glava operacije u velikoj akciji Europola bio 70-godišnji Srbin. "Ne iznenađuje me, bilo to 70 ili 80 godina, kriminalci i kriminalne organizacije traže ljude koji nisu pod lupom službi koje se bave progonom. Tako su i našli tog čovjeka", govori Beretina i dodaje da će istraga reći je li prije bio uključen u cijelu priču ili ne, ali da se radi o iskusnom čovjeku koji je odradio svoju ulogu.

Kada je u pitanju krijumčarenje droge, vrte se ogromni iznosi. "Milijuni eura kada govorimo o kokainu", otkriva bivši prvi čovjek policijskog USKOK-a. Naglašava da su zadnjih godina obavještajne službe evidentirale da su karteli intenzivirali proizvodnju kokaina. "Za očekivati je još veću distribuciju kokaina, još veće krijumčarenje i još veću uključenost svih državljana zemalja kojima je u interes da droga dođe do potrošača", upozorava.

Osvrnuo se i na činjenicu da se uvijek u balkanskom kartelu nađe i hrvatska putovnica te otkrio zašto je tome tako. "Tražena je iz jednog razloga jer na nju službe progona i carine ne reagiraju na prvu", objašnjava te kaže da je poprilično tražena u krimi miljeu pa se projavljuje se u svakom krijumčarenju i zaplijeni.

S obzirom na to, postavlja se pitanje bi li ravnateljstvo policije onda trebalo razmisliti u čemu je problem ako je hrvatska putovnica tako tražena. No Beretina smatra da do nije do ravnateljstva, odnosno da ne mora imati veze s njima. "Može biti ukradena putovnica koja je dobro prepravljena i s njom se dalje osoba služi", ističe.

Dotaknuo se i velikih zaplijena droge i novaca na festivalima, a i sam je sudjelovao u sličnim akcijama na Zrću. Smatra da su ove zaplijene samo kap u moru, a poruka službama je da nastave dalje još intenzivnije.