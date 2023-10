NEIZVJESNOST I STRAH Hrvatska veleposlanica iz Izraela: 'Raketa je pala blok od nas. Nitko se ne može osjećati sigurno'

Neizvjesno je na aerodromu u Tel Avivu za 106 hrvatskih državljana koji su u večernji satima trebali poletjeti prema Ljubljani, a zatim večeras stići i u Hrvatsku. Let kasni zbog današnjeg bombardiranja. Razgovarali smo i s hrvatskom veleposlanicom Veselom Mrđen Korać koja se po povratku iz skloništa javila za RTL i objasnila što se sada događa na aerodromu.: 'Taj je let odgođen, zbog ove sadašnje situacije. Malo je pomaknut pa umjesto 16:45 će poletjeti u 18:40. Najvažnije je da se nađe povoljan trenutak da taj let napusti zračni prostor koji je rizičan u ovom trenutku.' Sve ovisi o zračnim uzbunama, koje su se danas već oglašavale. Više pogledajte u prilogu Gorana Latkovića