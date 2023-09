POSEBAN MOST Hrvatska vojska u Sloveniji postavlja most koji će spojiti dio odsječen nakon nevremena: 'Neprekidno rade od jutra'

Nakon što je snažno nevrijeme u Sloveniji srušilo betonski most na sjeveru zemlje u pomoć odsječenom selu Lačja Vas priskače Hrvatska vojska. Postavljaju poseban i vrlo izdržljiv most. Kada ga postave, njime će moći prolaziti kamioni do težine 42 tone i automobili. Iz Slovenije se javio reporter RTL-a Danas, Boris Mišević.