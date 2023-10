ORIGINALNA IDEJA Hrvatski turizam može pomoći i - psima! Udomiteljima besplatan ulaz u Nacionalni park Krka godinu dana: 'I malena Minnie traži dom'

Hrvatski turizam može pomoći i psima. U Šibeniku su došli na originalnu ideju kako bi povećali svijest o potrebi udomljavanja kućnih ljubimaca. S detaljima se iz Šibenika uživo javila RTL-ova reporterka Nikolina Radić koja je otkrila da su javna ustanova Nacionalni park Krka i Udruga Šibenske šape odlučili nagraditi sve one koji će udomiti psa ili mačku od njih. Njihova udruga je specifična po tome što nemaju azil, a životinje do udomljavanja drže volonteri. Volonterka udruge Lora Tintić u svom je naručju držala malenu kujicu kojoj traže dom. "Tražimo dom i njezinoj mami koju je netko izbacio kad je bila visoko skotna. Tužna je to priča, no uskočila je jedna naša volonterka", kazala je. Dodala je da Nacionalni park Krka onome tko udomi psa ili mačku dodijeli godišnje članstvo u klubu prijatelja Krke što znači i besplatan ulaz u park godinu dana. Dosad je jedan sretan dobitnik dobio ovu nagradu nakon udomljavanja.