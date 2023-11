NOVO POGORŠANJE Hrvatskoj prijeti novo nevrijeme, RTL-ov meteorolog otkrio gdje će biti najgore: 'Kreće već večeras, a potrajat će i sutra'

Sljedeći nas tjedan čeka još jedno pogoršanje vremena. RTL-ov je meteorolog objasnio gdje će biti najgore te kada možemo očekivati novo nevrijeme. 'Kreće se već večeras tijekom iduće noći, a potrajati će sutra do sredine dana. Bit će to jedan pravi kišni val sličan onome kojeg smo imali u noći na petak. Možda za nijansu manje izražen. Poseban naglasak valja staviti na pojačan vjetar, osobito jako olujno na udare i orkansko jugo duž obale, a udara do 120 km na sat bit će i u dijelovima gorskih područja', poručio je.