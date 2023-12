Dan nakon nesreće, kamioni "Čistoće" vratili su se na Jakuševec. Jedan po jedan dovoze smeće koje je jučer ostalo u spremnicima. Iako je gotovo cijelo odlagalište zatvoreno, otpad odlažu na jednu plohu. Uprava uvjerava da su radnici sigurni, no oni baš nisu uvjereni.

Glavni sindikalni povjerenik Novog sindikata u "Čistoći" Pavao Barbarić kaže: "Svakako da je strah među radnicima. Mi u 'Novom sindikatu' nismo dobili nikakvu potvrdu - niti od poslodavca ni od Grada da je baš ta ploha sigurna."

A baš na toj famoznoj plohi prije mjesec dana bio je prvi odron. Ipak, u Gradu kažu da im je Inspektorat dao zeleno svjetlo.

Davor Vić, voditelj podružnice Čistoća Zagrebačkog Holdinga kaže: "Nekakve apsolutne sigurnosti kao u bilo čemu nema. Sad može doći do potresa. To je situacija s kojom mi jednostavno živimo, ali sukladno preporukama Inspektorata – ta ploha je sigurna."

Ni policija ni Inspektorat ni sudski vještak danas ne žele nagađati o uzrocima nesreće, istraga još traje. Prema ugovoru, posao "utabavanja" otpada na Jakuševcu još od "Bandićevih vremena" rade 4 privatne tvrtke po planu "Čistoće" koja otpad dovozi. Tko god da je zakazao, odgovarat će, kaže gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

"Radnik je stradao, teško je ozlijeđen i tu nema kompromisa što se tiče utvrđivanja kako je do toga došlo", rekao je Tomašević.

Iako u gradu demantiraju da su na Jakuševcu ilegalno odlagali biootpad, dio radnika, ali i aktivisti – upravo to navode kao jedan od mogućih razloga urušavanja deponija.

Josip Pavlović iz "Ekologije grada" govori: "Prije tri tjedna imali smo odron deponija Jakuševec, upozoravalo se, govorilo se da se to može ponoviti, da se mora vidjeti koji je razlog iako je savršeno jasno da je nezakonito postupanje i odlaganje otpada na deponiju uzrok tome."

Smrad se Jakuševcu i dalje širi, ali zrak nije opasan, uvjeravaju stručnjaci. Jasna Bošnir, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju NZJZ dr. Andrija Štampar dala je savijete: "U ovakvim i sličnim situacijama uvijek savjetujemo građane da svi oni koji osjete poteškoće kašljanja, kihanja, nadražaja sluznice da smanje svoje aktivnosti na otvorenom."

Taj savjet malo vrijedi onima koji već desetljećima žive kraj deponija. Ne isključuju blokade i najavljuju još jaču borbu za gašenje smetlišta. Jasminka iz Zagreba komentira sve: "To nije dobro za nikoga, to nije dobro za nikoga. To bi trebalo gdje ljudi ne žive."

Renata Bedeković iz Mjesnog odbora Jakuševec kaže: "Apeliram na sve mještane da se odazovu kad organiziramo prosvjed jer ovo je za njihovo dobro i dobro naše djece."

Dok se bori s pobunom nezadovoljnih Jakuševčana, Tomašević zaziva pomoć državi i najavljuje izgradnju velikog Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Prosvjedovalo se tamo kada je spalionicu najavljivao Bandić. Sada bi revolt mogao biti još žešći.