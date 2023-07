I Goran Višnjić u štrajku! Za RTL Danas kaže: 'Nastao je potpuni krah sistema, naprosto će sve stati'

U tijeku je veliki povijesni štrajk, je li stvarno sve stopirano?

"Naprosto se ne može ništa drugo snimati jer bez pisaca jer bez pisaca nemate scenarij, bez glumaca nemate koga na ekranu i ljudi koji žive od popratnih poslova kao catering, znači ljudi koju kuhaju, spremaju, ljudi koji čiste, ne znam, ljudi koji peru kostime, koji rade na kostimima, šminka, frizura… Sve, cijeli taj grad živi od televizijske industrije. To je zapravo nastao potpuni krah sistema sad kad su i glumci odlučili se priključiti piscima jer je do sad još bilo malo mjesta za neke mahinacije, ali sad će naprosto sve stati", govori glumac Goran Višnjić.

Jeste li nekako predosjećali ili vidjeli da će ovako nešto dogoditi? Znamo da je već, mislim da je 10. tjedan štrajka pisaca/scenarista. Jeste li predosjećali da će se i glumci priključiti?

"Većina nas koji smo u ovom poslu preko 20 godina u samom L. Angelesu znamo da je ovo bilo neizbježno, nažalost. Ja kad sam bio na Hitnoj službi dok je bila na NBC-u, dok su tzv. Rerun, odnosno ponavljajuće epizode išle na NBC-u i drugim mrežama koje su tada bile jedine, tantijemi su bili normalni i mogli ste, ako ne radite, nekoliko godina živjeti od tantijema. Isto tako, pisci, redatelji, glumci. Otkad su počele striming services tzv. Netflix, Hulu itd., te residuals, tantijemi su pali na takoreći nulu. Znači meni je sad trenutno na Hulu 8 god Hitne službe, ako vidite na kraju godine 15 dolara od toga, što je kap u moru, a oni dosta dobro zarađuju od toga. Tako da to je sad jedan veliki kamen spoticanja", govori.

Čini mi se da ti divovi, striming servisi, ne popuštaju, Je li više problema s njima, znam da je dodatno i novac problem, znam da se traži mirovinsko i dodatni poticaji, ima tu problema i s filmskim kućama. Je li više problem s njima ili?

"To je sve zajedno dio paketa. Znači glavni izvršni producent, kao što su studija, oni su na kraju ti koji imaju ti koji imaju kontrolu nad svim tim stvarima, nad strimerima i studijima itd. Znači to je kombinacija. Prije ste imali Disney, onda je on postao Disney+, onda ima svoj striming servis Disney+. Znači on više nije samo studio koji je snimao Micky Mouse ili Pirates of Caribbean kasnije nego sad imaju svoj steaming service. Znači, sva ta studija koja su prije bila velika studija koja su snimala samo filmove kao Paramount npr, sad imaju svoj streaming service kao Paramount+, onda imate Netflix, Hulu itd. Tako da, to je sve dio te priče, a ogroman problem koji je tek u nastajanju i koji je nama glumcima i piscima jedan od najvećih problema je mašinska inteligencija jer vi već sad imate poznati Schwarzeneggerov glas koji je kreiran u kompjuteru, znači ne postoji glumac koji imitira Arnolda, nego je kompjuter napravio glas koji zvuči identično. Vi ne možete razlikovati Arnolda i Arnoldov glas koji je kreirao kompjuter i sad bilo tko može koristiti Arnoldov glas dok god ne kaže da je to Arnold Schwarzenegger, a vi kao publika ćete biti sigurni da je to Arnold i sad tu dolazi do velikih problema. Znači ako netko uzme moj glas i snimi reklamu s mojim glasom, dok God oni ne kažu da je to Goran Višnjić, to je okej. Sutra možete čuti reklamu mojim glasom, ja od toga neću dobit ništa, a ljudi će misliti da sam ja u reklamu napravio. To je samo jedan mali dio problema mašinske inteligencije, ima ih još jako puno", govori.

"Ja mislim da će studija prije popustiti jer neće biti posla. Mi uvijek možemo naći druge poslove, trenutno možemo raditi neke druge poslove privremene, i pisci i glumci i studija bez toga neće moći nastaviti raditi dalje", kaže Višnjić.

Kakve su prognoze, koliko bi to moglo potrajati jer su sve glasnija šuškanja da će Comic con biti otkazan, dodjela nagrada Emmy…sve staje. Je li se nastavljaju snimati filmovi?

Mi koji smo dio udruženja Screen Actors Guild, ne smijemo više biti na snimanju. Sad su studija „Mi nećemo popustit!“, glumci su isto tako „Mi nećemo popustit!“ i naprosto ćemo vidjeti, nema nikakvih prognoza. Sad svi preglasni i jako puno emocija je u svemu tome i naprosto ćemo vidjeti kako će stvari završi.

