Iako je najavio da odlazi, Mamić poziva na učlanjivanje u Dinamo na njegov račun

Prema audio snimci koja je izašla u javnost, Zdravko Mamić poziva na učlanjivanje u klub na njegov račun kako bi povećao broj svojih ruku u skupštini.

"Pustite me da živim svoj život, bit ću navijač Dinama ali pustite me na miru", rekao je Mamić.

Mjesec dana poslije, Mamić ipak ne želi biti samo navijač..



"Sudeći prema audio snimci- koju nam nije želio ni potvrditi ali ni demantirati, ponovno se aktivirao ili nikad nije ni prestao i poslao poruku prijateljima i Dinamovcima", rekli su iz Dinama.

"Krenite sve svoje bližnje, sve svoje susjede, rođake, prijatelje diljem Hrvatske, gdje god ih imate, krenite... Pošaljite im listu što treba sve da bi se postalo član Dinama. Ljudi neka to ispune, recite im da će biti učlanjeni, da će dobiti člansku iskaznicu i da neće trebati platiti članarinu. Članarinu ćemo platiti mi iz našeg fonda, a taj fond ću osigurati ja", rekao je bivši trener Dinama.

Takve pozive za učlanjenje, saznajemo neki su stvarno dobili. Jer oni povjerenici koji učlane najviše ljudi, dobiti će svoje mjesto u Skupštini.

"Da bi najmanje četiri naša povjerenika, a onda i petog da dodamo. Da vidimo tko je taj peti, a da je naš, i da ga izguramo da uđu u skupštinu", dodao je.

Upravo glasovi povjerenika mogli bi biti presudni, pa se zaraćene strane bore za svakog člana. Članstvo se u samo par mjeseci više nego udvostručilo.

Na pitanje da pita da će platiti članarinu kako bi se učlanili, ljudi su ovako odgovorili.

"Mamić je legenda, ne treba me pozvati da mi kaže kako će mi platiti članarinu, poslušat ću svaku njegovu riječ", rekao je Izo Ivić iz Zagreba.



"Ne znam pod kojim uvjetima, ako bi bilo pošteno, svakako", rekao je Tomislav Ivković.



"Ali s kojim novcem će on to platiti, nitko se ne pita tko će to platiti, taj novac je uzet na crno", priča Ivan Gašpar iz Đakova.



Dinamo se mora demokratizirati, a statut je nakaradan, iz grada su više nego jasni.

"Dio ljudi u Dinamu želi da ti ljudi koji su izvlačili novac upravljaju Dinamom. Ako se to dogodi grad ni u kojem obliku neće surađivati s Dinamom a posebno oko realizacije stadiona", rekao je Tomislav Tomašević, gradnonačelnik Zagreba.

Premijer o temi Dinamo sve prebacuje na inspekciju.

"Tu postoji rad inspekcijskih službi, i sportska i upravna su obavljale svoje nadzore", govori Plenković.



Sutra se očekuje konačan odlazak Mamićevog suparnika člana uprave Krešimira Antolića, što nam je potvrđeno i iz njegovog užeg kruga. Hoće li to odricanje od svog operativca biti dovoljno predsjedniku Mirku Barišiću da dobije prevagu, ili otvara vrata nekoj trećoj struji- konačan obračun je na Dinamovoj skupštini za deset dana.