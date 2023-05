Iako je sve poskupjelo, Hrvati se jednog ne mogu odreći. U kafićima smo u travnju ostavili 221 milijun eura

Velike, male, kraće, duže, s više ili manje mlijeka. Kombinacija je bezbroj. Cilj uvijek isti – užitak kojeg plaćamo sve više.

"Kava mi je neizbježan dio dana. Popijem barem dvije dnevno", kaže Teo iz Zagreba.

"To nije samo kava, to je društveni događaj. To je relaksacija, nešto u čemu uživam. Mislim da cijena kave, bez obzira kakva bila, uvijek će se piti kava", poručuje Sanja iz Zagreba.

Unatoč rastu cijena, Hrvati po kafićima ukupno provedu više od 2 milijuna sati svaki dan. Kriza jest, ali za to se ima. Nove cijene, čini se, prihvatili su svi.

"Ne samo u ugostiteljstvu, nego u svim djelatnostima je to tako. Mislim da su svi prihvatili cijene kakve jesu, i dalje je potrošnja izvanredna. Rezultati su nam svima dobri, što znači da Hrvati i dalje troše", objašnjava Ivan Orešković, vlasnik ugostiteljskog objekta u Zagrebu.

Pa smo tako, samo u travnju prošle godine po kafićima i restoranima ostavili 173 milijuna eura, ove godine vrtoglavih 221 milijun eura – i to samo u jednom mjesecu. Izdanih računa bilo je tek bilo 5 posto više, a zarada je gotovo 30 posto veća.

"Možda će se kasnije promijeniti garderoba, možda će se dva dana skratiti godišnji odmor, možda se neće otići na neko putovanje. U tom budžetu je nastupila preraspodjela u korist društvenosti", tvrdi Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak i profesor na Visokom učilištu Effectus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S toga i ne čudi da se svake minute popije više od 6000 šalica kave, dakle oko 100 u jednoj sekundi.

"Cijena kave u Zagrebu i Ljubljani je 30 posto jeftinija kod nas. Jedino smo skuplji od Budimpešte. Sve ostale su puno skuplje od svih destinacija u Hrvatskoj. Cijena jedne pizze u našoj metropoli je maksimalno 7 do 10 eura, dok je u svim ostalim destinacijama od 8 do 16 eura", kaže Franz Letica, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.

No pitanje je do kad. S dolaskom sezone, glavna "berba" za ugostiteljski sektor tek slijedi, a za jesen neki najavljuju novo poskupljenje. I ne samo kave.

"Sljedeći inflatorni šok će biti zbog povećanje plaće radnicima, taj dio troška ćemo morati ponovno ukalkulirati u proizvod. Tu pričamo o cjelokupnom meniju, pričamo o poskupljenju od 10 posto iza ljeta", tvrdi Orešković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali, najavljeno poskupljenje očito se na promet neće odraziti, jer gušti su gušti – koliko god koštali.