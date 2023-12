I danas je zaustavljena grupa od desetak muškaraca. Vlado koji živi uz prugu više je puta, kaže, zvao policiju jer je proteklih dana pojačana gužva. "To kako su nosili kukuruz pa mogu vam usporediti s holivudskim filmovima. To su se ljudi tu gurali, tu su bili kamioni, s autima su išli dole, tu su se okretali, tu se vreće i vreće kukuruza tuda utovarivale, odlazile, ja tri dana nisam spavao. Nekome je trebalo za preprodaju, nekome za stoku!", kaže nam Vlado Trbović sa Škrljeva.

Svatko, čini se, traži svoju priliku! Mario Simonovich prepričava što je čuo: "Zanimljivo je da se jave tzv. vrlo zanimljive kolateralne aktivnosti, navodno je taj kukuruz već, s više strana sam čuo prodaje se čak na internetu i da je potražnja prilično izražena".

Ivan Biondić živi nedaleko od mjesta nesreće i kaže nam da je uzeo stotinjak kilograma prvi dan dok još nitko nije branio. Koke će se besplatno sladiti pola godine: "Ja imam desetak kokošiju i za njih! Uzeli ste s pruge? Sa pruge, da, da. Ima li još ljudi koji uzimaju? Ajoooj, ima ih, pedeset auta svaki dan, samo ne daju im ja mislim da imaju ovdje security!".

Osiguranje čuva deponij kukuruza i novoiskopanu cestu za tešku mehanizaciju kojom HŽ sanira posljedice nesreće. Civila je tu bilo puno. Stalno prolaze lokalnom cesticom govori nam mještanin Milutin Preradović: "A vrag zna, to je tuda kao autoput bio, vidite da ima žita, kukuruza tu ispred kuće prosutoga".

U nesreći je oštećeno 220 metara pruge i instalacije. Zgužvano je 19 vagona. Svakog se prazni isisavanjem, reže, zapetljano čupa pa izvlači i odvozi. To traje satima. 50 radnika radi non-stop.

"Mi smo negdje prešli 50 posto posla u ovom trenutku. U kolodvoru Ogulin stoje natovarene tračnice, na naš poziv one će biti spuštene do kolodvora Škrljevo, u kolodvoru Škrljevo imamo spremne pragove, imamo spremno sve što nam treba za kontaktnu mrežu, znači u ovom trenutku nama je prioritet maknut olupinu vlaka, maknut teret, ajmo ovako reći do utorka promet sigurno neće biti uspostavljen", ističe Stipo Barišić, voditelj Područne radne jedinice prometa Zapad HŽ Infrastrukture.

Ulažu se ogromni napori, ali brže ne ide. Tako milijunsku štetu na pruzi, podebljavaju i ogromni gubici zbog tereta koji se gomila u riječkoj luci.