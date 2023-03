Imamo dokaze! Ovako se u Varaždinu sanitetom prevozi pošta. Radnici najavljuju štrajk

Ne, ovo nije traka u poštanskom uredu. Ovo je sanitetsko vozilo i mjesto na kojem bi trebao ležati pacijent spreman za transport u bolnicu. Umjesto njega – hrpa pošiljaka koje vozači saniteta iz Varaždina razvoze po zagrebačkim bolnicama.

"Sanitet pruža usluge transporta Varaždinskoj bolnici paketa i svih ostalih paketa koje su potrebne za Zagreb i koje ona naplaćuje. Pa nismo mi dostavna služba, mi vozimo pacijente, a ne pakete i ostale stvari, a i to se sve skupa naplaćuje", kazao je voditelj Odjela za sanitet u Sindikatu Zajedno Vladimir Markuš.

I to 70 kuna po paketu, koje Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije naplaćuje od Varaždinske bolnice. Ovo je ugovor sklopljen prije 11 godina. Potpisala ga je bivša uprava, ali za sadašnjeg ravnatelja Zavoda - ništa sporno.

"To nisu paketi poštanski, to su materijali i uzorci iz Varaždinske bolnice koji se voze u Kliničke bolnice i Kliničke bolničke cente u Zagrebu koje ne mogu ići običnom poštom", govori ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Mladen Smoljanec.

"To zahtjeva specijalno vozilo koje to vozi, pa to se ne može voziti u prostoru u kojem se voze pacijenti. To je nedopustivo", govori Markuš.

I dok ravnatelj tvrdi - nisu jedini koji ovako rade, sindikat tvrdi suprotno.

"Jeste se žalili? Vozač koji to stalo radi on se svako jutro svađa oko toga, jer puno vremena gubi, čak više vremena nego da razvozi pacijente po bolnicama", kazao je vozač saniteta u NZHM-u Varaždinske županije Ladislav Juhas.

Ministar Beroš - čini se - ne zna za ovu praksu.

"Po meni to ne izgleda logično. Imaju li toliko slobodnog vremena pa da mogu koristiti sanitet za prijevoz pošiljaka, ne mogu vjerovati da je tome tako", govori ministar zdravstva Vili Beroš.

Nezadovoljstvo među radnicima ključa već dulje vrijeme. Traže hitnu smjenu ravnatelja. Optužuju ga za mobbing, ali i neisplatu Covid dodatka.

"On je u najmanju ruku diktator.Terorizira svoje radnike. Prijetnje otkazima, očitovanja za banalne stvari koje nisu od nikakve važnosti", kazao je Juhas.

"To je potpuno netočno, ja u životu nisam podigao glas, a pogotovo ne nekoga mobingirao", govori Smoljanec.

Cijela situacija trebala se riješiti na sastanku.

"I kad je došlo vrijeme sastanka kojeg su oni odredili da bude u 11 sati nisu se pojavili. Ja sam ih zvao u pola 12, javio se njihov povjerenik gospodin Juhas i rekao da on nema što sa mnom razgovarati, da je sve utuženo i poklopio slušalicu", kazao je Smoljanec.

Radnici za ponedjeljak u Varaždinu najavljuju i mirni prosvjed - između ostalog s porukom - trebamo se brinuti za pacijente, a ne za poštu.