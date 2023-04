Imamo pismo policajaca koje je razotkrilo vezu načelnika policije i uhićenog župana Dekanića

Uhićenje župana Dekanića u Vinkovcima je i dalje top tema.

"Mislim da je najbolje bilo da se ispričao građanima i rekao 'građani moji, moji birači oprostite, pogriješio sam, stavljam mandat na raspolaganje' i sve bi to lijepo završilo, a ovako uvukao jeosam8 ljudi u sustav, odakle će ljudi nastradati", kazao je Jure Veselčić iz Vinkovaca.

"Hvala Bogu da se nešto i pokrenulo po tom pitanju. Mislim svi znaju što je bilo i tko je vozio. Cijeli grad, samo se svi prave grbavi", govori Franjo Burić iz Vinkovaca.

"Naravno da mu nije trebalo. Postoje druge opcije", kazala je Matea Dujmić iz Vinkovaca.

A župan se očito odlučio na onu koja je nakon godinu dana i službeno pod istragom.

Jer, USKOK ga sumnjiči da je prošle godine u travnju službenim autom jurio pijan. Izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika, udario u jedan automobil parkiran ispred kuće, a potom i u ogradu. Kako bi izbjegao negativni publicitet, prvo se dogovorio s oštećenom da ne zove policiju, a kad je policija ipak došla, dogovorio je s rođakom priču da je bio suvozač, a rođak vozač.

U spisu USKOK-a je i ovo pismo policajaca koje je dobio vijećnik, inače bivši policajac Nikola Kajkić, gdje se kao sudionik zataškavanja spominje i načelnik policijske uprave Fabijan Kapular.

"S obzirom na to da u pismu piše da je on za vrijeme, odnosno nakon prometne nesreće imao telefonski razgovor s gospodinom Dekanićem uz trajanju od nekoliko minuta. Naposljetku u tom pismu i piše da je Kapular, poopisu sadržaja pisma, jedan od onih sudionika koji su navodno poticali na počinjenje kaznenog djela, da je on jedan od onih koji je usmjerio poziv prema policajcima, zamolio, naredio da prikažu prometnu nesreću suprotno od pravila i zakona kako bi se ona trebala učiniti", govori vijećnik Vukovarsko-srijemske županije Nikola Kajkić.

Hoće li biti proširenja istrage, USKOK nikad ne otkriva. Svo troje uhićenih policajaca, kaže Kajkić, poznaje još iz vremena kad je vodio policijski sindikat. Dvojica imaju jako dug staž u MUP-u, dok je uhićena kolegica mlađa.

"Temeljem mojih informacija i mojih saznanja mislim da će cijeli ovaj tijek dobiti širi epilog i da će dobiti još nekoliko osoba koje će se obuhvatiti istragom", govori Kajkić.

U istrazi se planira ispitati 20-tak svjedoka, očevidaca, među njima i jedan mladić koji se vozio s još dvoje ljudi dok im je Župan sa Škodom dolazio u susret i oštetio blatobran i retrovizor. No, taj očevid nikad nije napravljen. USKOK je naložio i prometno tehničko vještačenje koje je bilo kompleksno i zahtjevno, pa je zato, kažu, sve trajalo toliko dugo. Istrazi u prilog najviše idu i svjedoci koji su zaštićenog identiteta zbog straha - priču ispričali našoj novinarki Marijani Čikić za emisiju Potraga.