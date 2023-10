RANKO STEVANOVIĆ Imamo pojavu 20-ak novih ovisnosti! Doktor: 'Djevojčicama od 12 godina nameće se ideal ljepote'

Teško je naći rješenje za ovisnosti i loše navike. Ovisnosti su stare koliko i civilizacija, no problem je što se sve više događaju kod mladih osoba. Ranko Stevanović gostovao je u RTL-u danas i objasnio nam koje su to nove ovisnosti koje loše utječu na naše zdravlje. Objasnio je kako se ovisnosti, nažalost, nikad neće suzbiti, iako je istaknuo da je ovisnost o heroinu u značajnom padu. Pogledajte koji su to sve problemi kod mladih, ali i starijih koji proizlaze od Interneta i društvenih mreža