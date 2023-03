Četiri su mjeseca do početka ljeta, apartmani će uskoro u proljetno čišćenje, a Hrvati u potragu za smještajem na obali.

"Tri, četiri dana mogu. Više ne. Nisam gledala cijene, ali mislim da su astronomske kao i svake godine, ali mislim da će ove godine biti i gore", kazala je Jasna iz Zagreba.

"Idemo na nekakvu turu po Jadranu. Nešto su više cijene smještaja nego prošle godine. Neće utjecati prilagodit ćemo se", govori Zdravko iz Zagreba.

Ove sezone više neće biti gužvi na graničnim prijelazima, a turisti više neće morati razmišljati o tečaju jer će plaćati u eurima pa inozemna potražnja raste. Umiješala se tu i inflacija pa će ovog ljeta i apartmani biti skuplji.

"Privatni iznajmljivači bi mogli dignuti cijene od 20 do 30 posto. Čak negdje i 35 posto u nekim dijelovima gdje je veća potražnja. Što to znači, to znači da su se svi nameti digli gore", govori Mirko Bulić iz Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja.

I hoteli će u špici sezone pratiti obiteljski smještaj pa su cijene veće do 30 posto. Skuplja su i putovanja preko turističkih agencija.

"U odnosu na 2022. godinu cijene su dignute između 10 i 15 posto, kako u kojim uslugama", kazao je Boris Žgomba predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I konkurencija diže cijene pa razlike i nisu toliko velike. Četveročlana obitelj, udarni tjedan u kolovozu za smještaj na Pagu treba izdvojiti od 600 do 2000 eura. Na Krfu u Grčkoj 600 do 1500 eura, a na Siciliji je to 700 do 2000. Uz napomenu da se uvijek može proći jeftinije, ali i skuplje.

"Mislim da podizanje cijena od 10 do 15 posto neće imati efekata na ovu sezonu iz razloga jer je to svjetski problem i praksa, a ne samo Hrvatska. Očekujemo jednu dobru, uravnoteženu i normalnu turističku godinu", kazao je Žgomba.

U kojoj će se paziti na svaki cent.

"Vi morate računati da nećete sjediti u apartmanu. Želite otići u apartman si nešto priuštiti, nešto popiti, a da ne kažem tko ima djecu pa je tu i sladoled i sve. Dosta je to sve skupo", govori Jasenka iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa dio Hrvata, koji već sad teško izlaze na kraj s inflacijom, o ljetovanju ni ne razmišlja.