Reporterka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović-Jurić o nasilju u školi razgovarala je s Ivom Ivanković, državnom tajnicom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Kakvu poruku šalje ova situacija u Prvoj ekonomskoj školi iz Zagreba? Zašto roditelji trebaju tri mjeseca čekati da dobiju odgovor hoće li išta biti s profesorom kojeg su prijavili?

"Prije svega moram iskazati svoje žaljenje i žaljenje u ime Ministarstva znanosti obrazovanja da upravo na zadnji nastavni dan ovog polugodišta školske godine ovo jedna od tema kad govorimo o odgoju obrazovanju. O njoj zasigurno treba progovoriti. Iskazujemo žaljenje što čitav proces traje tako dugo i što se dogodila situacija da se učenik iz javne srednje škole prebacuje u privatnu školu. Moramo napomenuti da srednjoškolsko obrazovanje nije obvezno i da tu mogu i roditelji dati svoj doprinos, izabrati i kao učenici, što je za njih najkvalitetnije i prvi izbor."

Ali izabrali su oni tu školu iz koje su se sada morali ispisati zato što čekaju dugo. Zašto čekaju tri mjeseca?

"Pa cijeli proces je trajao toliko dugo jer očito u školi nisu napravljene sve mjere koje su propisane koje su trebale biti napravljene prema zakonu, pravilnicima i propisima. Ono što zasigurno znamo i što je postignuto da je škola napravila ono što je mogla u smislu traženja stručno pedagoškog nadzora i da je sam nalaz Agencije za odgoj i obrazovanje bio takav da su poduzete određene mjere te mjere. Naravno, roditelji s tim mjerama nisu očito bili zadovoljni pa su ispisali svoje dijete.

Hoće li zbog svega ovoga ravnateljica te škole odgovarati?

"Ravnateljica bilo koje škole, pa i te će odgovarati ako ona nije postupila prema zakonu i sukladnim propisima, što treba utvrditi prosvjetna inspekcija. A očevid je upravo u tijeku, tako da taj dio ne možemo komentirati."

Znači u ovom trenutku inspekcija češlja Prvu ekonomsku školu?

"Tako je."

S jedne strane mislim da tu imamo taj spori sustav i roditelje koji čekaju tri mjeseca. S druge strane, imamo ovu situaciju profesora koji danas izašao iz Remetinca koji je ekspresno završio u pritvoru. Jeste li vi vidjeli tu snimku koja kola po internetu?

"Pa ja sam vidjela tu snimku iz medija, kao pretpostavljam i većina naših građana. Naravno, teško je to komentirati. Možemo komentirati ono što smo vidjeli u medijima, pri čemu moramo biti svjesni da možda te informacije nisu pouzdane. Zato je važno da upravo institucije koje su nadležne za određena područja odrade svoj dio posla."

Izgleda li na toj snimci vama taj profesor koji je sigurno napravio krivo, Naravno da to nije odgovor biti agresivan, ali izgleda li on vama kao osoba koju je zaštitio sustav, odnosno kao osoba iza koje stoji njegova škola?

"Nije važno što ja mislim kako je to meni izgledalo nego što će utvrditi dokazi. Je li čovjek počinio nekakav prekršaj ili kazneno djelo, što nije u nadležnosti ni mene ni Ministarstva znanosti, obrazovanja, već Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva uprave i pravosuđa, tako da bih se ogradila od toga da mi dajemo nekakve sudove ili komentare, što netko od nas misli. Dakle, postoje institucije koje jasno su nadređene za određene aktivnosti koje trebaju odraditi svoj posao."

U ovom slučaju ipak svi imamo oči i svi imamo nekakav stav. Ovaj slučaj je podijelio ljude koji podržavaju profesore i ljude koji podržavaju učenike, a mi vidimo da je taj čovjek rastrojen. Naravno da javnost ne treba znati o njegovim privatnim problemima, ali njegova ravnateljica treba, je li tu ravnateljica trebala napraviti nešto. Možda čovjek, ako ima problema da ga se pošalje na bolovanje jer on ipak direktno radi s učenicima.

"Apsolutno ravnatelj je poslovni i stručni voditelj škole Jasno je propisano u kojoj su nadležnosti, odnosno po čemu je on nadležan i što on treba činiti. Jednako kao i Školski odbor kao upravljačko tijelo škole. Dakle, ako postoje problemi u poslovnom dijelu škole, ako netko se ne pridržava discipline ili radne discipline, ravnatelj mora postupati prema propisima. To nije isto tako nadređenog Ministarstva. Mi nismo poslodavac učiteljima i nastavnicima. Mi sada možemo komentirati je li nama nešto učinio ovako ili onako, ali sve to ne bi bilo ni stručno ni profesionalno da mi komentiramo. Ako ima bilo kakav propust u okviru škole upravljanja škole, to se treba prijaviti prosvjetnoj inspekciji koja tada izlazi na teren, obavlja očevid i po završetku očevida sastavlja zapisnik i određene mjere."

To znači da prosvjetna inspekcija nikad ne može sama ići na teren i provjeriti događaju li se ovakve stvari, a vidjeli smo stvarno strašnu snimku. Događa li se one svakodnevno?

"Prosvjetna inspekcija izlazi na teren po primitku nekakve neke prijave, ta prijava ne može biti anonimna, dakle ili ju poziva Ministarstvo na temelju nekog tko je nama prijavio nešto ili roditelj ili netko drugi iz škole. To je propisano Zakonom o prosvjetnoj inspekciji."