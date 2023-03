Isplati li se ulagati u državne obveznice? Ekonomski analitičar: 'Načelno da, zbog stope inflacije'

Reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić o narodnim obveznicama razgovarala je s ekonomskim analitičarom Mladenom Vedrišem:

"U državne obveznice isplati se ulagati zbog stope inflacije. Ukoliko zaista stane i bude na primjerenim visinama, možemo očekivati da će se kamatna stopa na obveznice približiti stopi inflacije tako da je štednja zaštićena. Neće biti prirasta ni gubitka. Zato se načelno isplati uložiti", kaže Vedriš i dodaje da će vidjeti hoće li i on uložiti u njih.

"Ovisi o jednom elementu, a to je izlazna strategija - na koji način će biti organizirano sekundarno tržište. Ljudi koji oroče na dvije godine, to nije predugačak rok, ali mogu imati druge prioritete. Familijarne, zdravstvene obveze, što god hoćete i onda je važno znati kako možete na sekudarnom tržištu tu obveznicu prodati. Koliki će biti diskont, što je vaš prihod po vremenu koje je iza vas, što je prihod koji prenosite na nekog trećeg. Uz dosta dobre informacije koje su dane po mom sudu je ključno ljudima objasniti da je to kao i oročena štednja koju možete po nekim uvjetima razvrgnuti"

Cijeli razgovor s ekonomskim analitičarom pogledajte u nastavku: