Policijski očevid u sisačkom naselju završio je u večernjim satima u nedjelju, pomaknuli su policijsku traku i može se prići kući počinitelja koji je u subotu u mahnitom pohodu ubio jednu ženu (45), ranio više ljudi, palio kuće.

Naša reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić uživo se u RTL-u Danas javila ispred zgarišta kuće počinitelja te dala najnovije informacije o slučaju koji je Sisak zavio u crno.

"Prvo je spalio svoju kuću, ona je gotovo cijela izgorjela, ostali su samo temelji i zidovi. Što tijekom noći nije izgorjelo, vatrogasci su morali uništiti dok su gasili buktinju, skidali su i krov, dijelove zidova kako ne bi bilo opasnosti za druge kuće. Drugu kuću koju je zapalio je samo nekoliko metara dalje, tu je i pucao i ubio svoju susjedu. Otamo je krenuo dalje u krvavi pohod", izvijestila je naša reporterka.

Samog počinitelja tijekom nedjelje policija je dovela na mjesto odakle je krenuo svoj krvavi pohod.

"Doveli su ga policajci u praćenom automobilu jer je on morao biti na terenu u trenutku kada su policajci dalje gledali po kući i istraživali imali još uvijek nekog oružja s obzirom na to da bi to bila prilično opasna situacija. Naime, govori se i da je možda u subotu imao nekoliko oružja.Neslužbeno smo dobili potvrdu da je pucao iz puške i to ne samo jedne nego s dvije puške. To su rekli susjedi, ali postoje o tome i druge neslužbene informacije. Sa sobom je navodno imao i bombe", navodi naša reporterka.

Zbog bombi su policajci proširili mjesto istrage, sa psima su tražili eksplozivna sredstva, prošli su cijelom polukružnom ulicom s desetak kuća. No istragu su proširili i dalje kroz šumu i šikaru kroz koje je vjerojatno prošao do mjesta gdje ga je policija uhitila. A to je na 1,5 il dva kilometra nepreglednog terena.

Policija je morala sve proći i vidjeti je li možda bombu bacio po putu s obzirom na to koliko je bombi sa sobom imao.

"Susjedi se još nisu vratili kućama, policija im je u nedjelju tijekom popodneva dozvolila da se vrate u domove i uzmu svoje stvari, zatvore vrata i prozore. Velika većina ne želi se sjećati svega što se dogodilo, obitelj ranjenih i obitelj gospođe koja je ubijena, ne želi se vratiti i živjeti tu. Jutros, nakon što je policija zamolila sve da odu, ostala je ipak jedna gospođa kojoj je pucao ispred kuće u automobil ali ona sama nije ozlijeđena. Ona nije htjela izaći iz kuće, vratila se još jedna obitelj koja se ne boji", dodala je Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.

Izlaze i detalji koji bi mogli upućivati na motiv.

"Susjedi kažu da je obitelj kraj počinitelja, na koju se očito namjerio, došla prije nekoliko godina i očito mu je smetao njihov stil života. Neslužbeno smetalo mu je što su turirali automobilima, što su djeca bila glasna, pa se namjerio na njih i zato su oni bili prva žrtva u njegovu pohodu", rekla je Petra Vučemilović-Mlačić.