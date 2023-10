Ribar, koji je prije dva tjedna nestao na zapadnoj obali SAD-a, pronađen je živ na splavu za preživljavanje.

Napustio je luku u Washingtonu sredinom listopada i otišao na brod s još jednim ribarom. Nakon što im se izgubio svaki trag, za njima je počela potraga. Pronađen je 70-ak kilometara od obale, a kako bi preživio, hranio se lososom. Kanadska obalna straža prevezla ga je na kopno u stabilnom stanju. Za drugim ribarom još se traga.

Rayan Planers i John Planers, mornar i kapetan spasiteljskog broda, svjedočili su o trenutku spašavanja: "Postavili smo ljestve uz bok broda pa smo mu pomogli da se popne na njih i povukli ga na brod. Samo me zagrlio i počeo plakati. Jednostavno nisam mogao vjerovati. Potekle su mi suze radosnice. Samo nam je rekao da se brod prevrnuo. Čudo je što je uopće došao do splavi za spašavanje nakon što se brod prevrnuo. I onda se još popeo na splav! To mu je spasilo život."

