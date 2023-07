Ispovijest napadnute vlasnice kafića u Severinu: 'Jako me boli, bojim se za svoj život'

Nadzorne kamere snimile su brutalni napad HDZ-ova načelnika na vlasnicu kafića. Nije stao s udarcima ni nakon što su ga pokušali odvući od žene.

"U šoku sam, bojim se za svoj život i za svoje radnice. Jako me boli, boli me rame, boli me sve do iza uha i oko me peče jako", rekla je vlasnica kafića Iva Milka Kramarić.

Sve se dogodilo u nedjelju kada ju je 10 minuta prije zatvaranja kafića nazvala uznemirena radnica.

"Da ju je primio načelnik za ruku, da joj je zavrnuo ruku, ona je mene u suzama nazvala. Nisam ju ni previše pitala, sjela sam u auto i došla sam tu", dodala je vlasnica kafića.

Pijani načelnik i dvojica njegovih prijatelja počeli su i nju vrijeđati. U obranu su stala tri gosta kafića i počela je tučnjava. Kada je načelnik fizički nasrnuo na jednog mladića, vlasnica kafića mu je pritekla u pomoć i tada je i nju napao. Pitao ju je zna li tko je on i da je to njegovo selo.

"Na to sam mu rekla - ali trebali biste biti uzor, smirite se ili ću vas dati u novine, meni je ovoga dosta, dosta mi je da mi radite probleme. I tu je on mene primio za vrat, odgurnula sam ga od sebe. Na kraju me gurnuo rukom po bradi i vikao mi da sam krava, da sam ovo da sam ono i onda me počeo šamarati.

Pobjegao je prije dolaska policije, ali danas nije uspio. Žarko Žgela (58) i dvojica njegovih prijatelja u dobi od 27 i 24 godine su uhićeni zbog narušavanja javnog reda i mira na osobito drzak način. Vlasnica kafića potražila je liječničku pomoć i utvrđene su joj lakše tjelesne ozljede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prozvani načelnik nije bio dostupan za izjave. Jutros je istupio iz HDZ-a, a iz županijske organizacije te stranke oštro su osudili svaki oblik nasilja, kao i vrh stranke.

"Nanosi štetu i sebi i općini u kojoj je on načelnik tako da mislim da je postupio onako kako je trebao postupiti i izašao je iz stranke. Osuđujem taj događaj i takvo ponašanje, svakoga tko obnaša odgovorne funkcije u državi", istaknuo je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Zgroženi su i mještani.

"Loše, ne znam što bih rekao", komentirao je stanovnik Ivan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mještanin Vojo Brišić kazao je da je takvo ponašanje bezobrazno.

Vlasnici kafića uhićenje nije dovoljno. Nada se da nasilnik više neće biti načelnik ovoga mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ovo su snimke brutalnog napada HDZ-ovog načelnika na vlasnicu kafića: 'Znaš li tko sam ja? Ovo je moje selo?'