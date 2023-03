Isto pakiranje toaletnog papira u Italiji i Hrvatskoj, u jednoj roli za 30 metara i 78 grama manje kod nas

Ako isto pakiranje toaletnog papira kupite u Italiji i Hrvatskoj, kod nas ćete u jednoj roli dobiti trideset metara i 78 grama manje. Kako nas varaju i zašto je predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije toaletni papir stavio na vagu?

Jedna rola ima 42 metra, druga 14. Kada se vratio iz šopinga u Italiji, Marko Boras Mandić, predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije nije se mogao načuditi. Pa je krenuo mjeriti, brojati listiće, vagati… Rola papira iste marke i cijene u Hrvatskoj ima 69, u Italiji 147 grama.

"Talijanski toaletni papir je bio puno kompaktniji, bio je teži, više od duplo. Imao je 360 listića, ta jedna rola. Naš je imao skromnih nekih 150 ili 152 tako nešto. Dakle mi smo samo na jednom pakiranju zakinuti za 300 metara proizvoda", govori.

Računa da bi jedno domaćinstvo, koje troši pakovanje na tjedan, u godinu dana u Trstu dobilo 15 kilometara toaletnog papira više.

A to vide i kupci, no ne samo toaletnom papiru. Govore naime i da su ručnici za ruke manji.

Iz udruga za zaštitu potrošača poručuju da treba bojkotirati kupnju takvih proizvoda.

"Ta neograničena pohlepa koju dobavljači i trgovci pokazuju prema hrvatskim građanima je jednostavno prešlo svaku granicu i mi jednostavno taj dio moramo odraditi, da budemo svjesni potrošači da možemo regulirati tržište", ističe Marko Paripović, predsjednik Udruge Potrošački centar.

"Oni to rade jer mogu. Problem je do onih agencija koje bi trebale se bavit s time, koje bi trebale određene regulative propisati, koje bi trebale to nadzirati i koje bi trebale nas kao građane, kupce, potrošače zaštititi", smatra Boras Mandić.

Jer sedamdesetak kilometara od Rijeke do Trsta u manje od pet godina, jedna obitelj može prekriti viškom toaletnog papira iz Italije.

I zato se opet otamo kući nose pune vrećice.