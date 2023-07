Istražitelj o iskakanju teretnog vlaka: 'Krive su visoke temperature. Problem nije bio u stanju pruge'

Poznati su uzroci željezničke nesreće kod Velike Ludine gdje je jučer oko 17 sati iz tračnica iskočio teretni vlak. Iskočila su tri vagona, no srećom nisu se prevrnula. Prevozili su ugljen od Mađarske prema Slavonskom Šamcu, a u sastavu su ENNA transporta.

O detaljima ove nesreće naša reporterka Kristina Čirjak razgovarala je s glavnim istražiteljem željezničkih nesreća Tomislavom Antunom Biberom. Otkrio je da je do nesreće došlo uslijed deformacije kolosijeka do koje je došlo zbog visokih temperatura tijekom jučerašnjeg dana. Ističe da to nije ništa neuobičajeno te da su osim ovog događaja jučer imali još dvije informacije o deformacijama kolosijeka.

Upitan zašto dolazi do deformacije kolosijeka i je li svemu kumovalo njegovo neodržavanje, demantirao je navode o lošem stanju pruge. "Da je pruga bila loša, upravitelj infrastreukture sigurno ne bi dopustio prometovanje po njoj", kazao je.

Istaknuo je da se ovakve situacije s deformacijama kolosijeka u ljetnim danima događaju često, a da u danu znaju imati i po nekoliko slučajeva. "U petak ih je bilo tri ili četiri, u subotu nismo imali dojavu, a jučer smo ih imali tri", dodao je Biber.

Otkrio je da će se vagoni na mjestu nesreće podići u sljedećih nekoliko sati, a da bi pruga u iduća dva ili tri dana trebala biti osposobljena na promet.

Podsjetimo, na ovoj dionici putnike za sada prevozi autobus.