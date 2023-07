Ivan Turudić sudac je koji je prije 15 godina osudio Mladena Šlogara za ubojstvo Ivane Hodak. Vjeruje u pravomoćnu osudu te u nju od prvog dana suđenja nije imao sumnje.

Vi ste sudili taj slučaj. Koliko je teško to vama bilo?

Ne mogu vjerovati da je prošlo 15 godina od tada. To je bilo jedno od najpraćenijih suđenja u povijesti Hrvatske. Samo po sebi nije bilo teško. Imao je sud dovoljno dokaza protiv osumnjičenog bez ikakve sumnje. U javnosti se osjetilo kao da je nezadovoljna tom pričom.

Svi su nekako očekivali da je tu mafija upletena. Što kažete na to?

Svelo se zapravo sve na jednu običnu priču da je jedan čovjek samo to tako napravio bez ikakve vidljive pozadine. Nije bilo neke velike dvojbe. Nisam očekivao neki veliki preokret u slučaju. Nisam obožavatelj teorija urota jer one traže neki viši cilj kojeg u ovom slučaju nije bilo.

Kako je vama taj susret bio s njim?

Bio je izuzetno hladan čovjek. Čini mi se da do njegove unutrašnjosti nije moglo prodrijeti. Ni u početku sušenja nije bilo neke dvojbe da će imati alibi ili da će biti neki dokaz da on nije počinio ubojstvo. O ovome bi se mogao snimiti neki film zbog cijelog suđenja.

Pitaju li vas jeste li sigurni u odluku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljudi vole kad se nešto zakomplicira, kada posrijedi neka druga ruka. No, u ovome slučaju toga bije bilo. Bilo je obično ubojstvo. Vjerujte na pravomoćnu presudu toga.

POGLEDAJTE VIDEO: Nebo usred dana postalo crno. Tornado poharao Italiju, za čas stigao do Slovenije, a onda se olujna ćelija nadvila nad Istrom