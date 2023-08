Sve je počelo kao hobi i to kuhanjem piva u garaži, u loncima, a danas je to pivovara iz koje na mjesec izađe i 4000 litara piva. Mozak cijele operacije je Ivana Perić, jedna od rijetkih Hrvatica koja se može pohvaliti titulom majstora pivara.

Pivo kod kuće ne bi proizvodila da nije bilo brata. "Dugo smo mi nekako kuhali za sebe, i kad je skužio da mi stvarno ide rekao: 'daj idemo probat, daj da i drugi ljudi to okuse, zašto si sebična pa nije to samo za tebe' i eto krenuli smo u to", prepričava nam sada Ivana.

Ona je s bratom Aleksandrom pet godina maštala o tome kako će iz piva stvoriti pravi mali obiteljski posao, no ako se njega pita sestra je mozak operacije, a on tek manji kotačić u cijeloj priči.

"Njoj treba dosta vremena da si u glavi posloži neke stvari, a ja sam tu samo neki poguranac", ističe Aleksandar i objašnjava kako se i njegova sestra isto htjela. "Isto smo mislili, ali netko je trebao napraviti taj finalni korak", kaže Aleksandar.

U posao s pivom danas je uključena cijela obitelj. Puni su entuzijazma na spomen ove pivovare, no kad su Ivana i Aleksandar tek krenuli ostvarivati svoj san, bilo je dosta skeptičnih.

"S početka je bilo - ha dobro, pa zašto baš to, kak baš to, pa jeste sigurni'. Bili su malo skeptici u početku, no onda kad su probali prvi proizvod bilo je - 'pa dobro, ovo je okej, vi bi ovo mogli'", ističe Tamara Horvat.

Sada imaju četiri vrste piva, a tvrde da se nešto novo već kuha. Majstorica Ivana već osmišljava i isprobava nove recepture, jer da bi zadovoljila prave ljubitelje piva mora im pružiti nešto novo, inovativno i naravno ukusno.