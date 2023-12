Nastavlja se sanacija pruge kod Bakra nakon željezničke nesreće u kojoj je teretni vlak udario u drugu lokomotivu iz suprotnog smjera pri čemu je u potpunosti već danima zaustavljen željeznički promet tim pravcem.

Jedan od 19 vagona je odvezen, ali posla će biti još danima do normalne uspostave prometa. Naša reporterka Ida Balen izvijestila je kako je obavljen velik dio posla jer je otegljen vagon pun tereta prema Meji.

O svemu je razgovarala sa Stipom Barišićem, voditeljem Područne radne jedinice prometa HŽ Infrastrukture.

"Taj vagon bio je ključan, nalazio se u položaju koji nam je ometao pristup ostatku vagona. Bio je tovaran, ali nije oštećen. Ispod njega je oštećena pruga. Uspjeli smo dignuti vagon od 90 tona, odvezli smo ga u Meju, i sada pristupamo saniranju ostatka", rekao je.

Nastavio je da se vlasnik odrekao tereta, odnosno žita. te će tek vidjeti što će napraviti s njim. "Imamo pristup za usisivače, kao i pristup za rezanje, i idemo raditi", rekao je.

Najavio je da slijedi usisavanje tereta, a potom će vagone rezati komad po komad, vagon po vagon. "Ispod utovarenog vagona morali su popravljati prugu. Zapravo, radili smo nešto što do sad nikad nismo radili", rekao je Barišić.

Pristići će im i slovenske kolege koje će pomoći, a otkrio je i zanimljiv detalj vezan uz teret, odnosno žito. S obzirom na to da se vlasnik odrekao tereta, to znači da bilo tko može doći i uzeti kukuruz. "Da, po tome što je on izjavio, ljudi mogu dolaziti po kukuruz, hraniti blago. Bolje je sve nego da propadne", rekao je Barišić.