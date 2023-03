Na prometnoj dionici županijske ceste koja od Omiša vodi prema izletištu Radmanove mlinice došlo je do odrona stijene koja je pala na stražnji dio automobila. Vozač je u tom trenutku izlazio iz tunela, pa stijenu nije mogao zabići. Iako je gromada udarila stražnji dio automobila vozač je s lakšim ozlijedama prevezen u KBC Split.

Riječ je o dionici županijske ceste na kojoj je ovo treći opasni odrona unazad pola godine.

Reporterka Dragana Eterović o događaju je razgovarala s Vickom Božićem iz uprave Županijskih cesta.

Božić je rekao da je prema prvim informacijama vozač automobila dobro.

"Pretpostavljam da je u šoku te da ima trzajnu ozlijedu vrata što ima smisla, ali je u svakom slučaju", objasnio je.

Cesta je zatvorena za promet te će tako ostati dok se ne stvore uvjeti da se promet propusti.

"Slijedi sanacija pokosa koja će trajati duže zbog toga jer se radi o površinskom pokosu, a trebat će se uskladiti i vremenski uvijeti za rad", rekao je Božić i dodao da će nastojat barem neizmjenično propuštati promet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Materijal je pao s visine od 180 do 200 metara. Teško je procijeniti njegovu količinu i veličinu jer se rasuo", objasnio je no dodao da se u ovakim slučajevima uobičajeno radi o kamenju od desetak kila koji su zbog visine iznimno opasni.

"Ovo nije prvi put, a sigurno nije ni zadnji", istaknuo je.

Božić je napomenuo da je do odrona došlo i krajem siječnja ove godine i to kilometar dalje od mjesta gdje se došlo do današnje nesreće.

Objasnio je da su županijske ceste tada saniranje dovršile te uputile dopis Hrvatskim šumama za pregled prostora budući da su one odgovorne za sanaciju tog terena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Božić je istaknuo da za ostatak sanacije nije odgovorna Županijska uprava za ceste, već Hrvatske šume te da bi koordinacija između njih trebala donijeti pomak u sigurnosti svih sudionika u prometu.

Sanacija će potrajat, a riječ je o nesigurnim prostorima na kojima se odroni događaju već desetljećima.