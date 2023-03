Izrešetarili trgovinu Messijeve supruge: 'Čekamo te, Javkin je također narkodiler, neće te zaštititi'

Na supermarket 14 hitaca ispalili su anonimni napadači u argentinskom Rosariju. Lanac trgovina u vlasništvu je obitelji Antonele Racuzzo, supruge argentinske, ali i svjetske nogometne zvijezde Lea Messija koji je dobio prijetnje na komadu kartona.

Rukom su ispisali: "Messi, čekamo te. Javkin je također narkodiler, neće te zaštititi".

Javkin je, inače, gradonačelnik Rossarija, jednog od najopasnijih gradova u Argentini gdje su itekako prisutne nasilne narko bande. Rodno je to mjesto Messija i supruge koji su još bez komentara za napad, ali i prijetnje.

"To je vrlo podmuklo. Pripisujem to nedostatku djelovanja onih koji se moraju brinuti za nas i slobodi s kojom dileri u zatvorima pokreću operacije ili daju naredbe za takvu vrstu operacija", kazao je gradonačelnik Rosarija Pablo Javkin.

Radnici i susjedi u šoku su.

"Da, čula sam pucnjeve. Probudio me zvuk. Oni su otišli, ja sam izišla na trenutak pa sam se vratila unutra", govori svjedokinja.

"Radim u trgovini već nekoliko godina, ali ovo se nikada nije dogodila", kazao je zaposlenik.

Nitko nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta u trgovini.

"Radit ćemo na tome da osiguramo uvjete potrebne za normalan rad trgovine", govori ministar sigurnosti provincije Santa Fe Claudio Brilloni.

Prijetnje smrću Messiju uznemirile su i Newellova trenera Heinzea. Klub je to u kojem je nogometni AS igrao s osam godina. Bilo je to 1995. kada se pridružio mladoj momčadi prvoligaša.

"Nije riječ samo o tome utječe li to na Lea nego na sve ovdje. Naravno, ovakvo što udaljava Lea od posjeta klubu iz djetinjstva", kazao je trener Newell's Old Boysa Gabriel Heinze.

Trenutačno Messi igra za Paris Saint-Germain i većinu vremena provodi u inozemstvu, iako često posjećuje rodni Rosario. Krajem mjeseca se reprezentacija Argentine treba okupiti u Buenos Airesu, očekuje se dolazak Messija sa suprugom.

Tko stoji iza jezivih prijetnji, zašto baš Messi - još uvijek se ne zna. Pretpostavlja se da mafija želi iznuditi novac od obitelji nogometne super zvijezde. Pravi motiv ovog napada policija još istražuje.