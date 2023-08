HGSS-ovci su spasili stranog turista koji je na Biokovo krenuo u sandalama. Ovoga tjedan izgubio se iznad Brista. Ne samo da nije imao prikladnu odjeću, nego nije imao ni dovoljno vode i hrane za tešku dionicu koju je odabrao.

Tri vatrogasca iz DVD-a Gradac i 11 spašavatelja iz stanice Makarska locirali su ga u dehidriranom stanju bez ozljeda. Nakon tri sata sigurno je prebačen u kamp uz naučenu lekciju očito na teži način.

Rad HGSS-a na terenu prati reporter RTL-a Boris Mišević koji je razgovarao s Josipom Granićem, izvršnim pročelnikom HGSS-a.

"Što god šaljemo, što god govorimo, koliko god upozoravamo, sigurno ostavlja određenog traga i manji je broj takvih intervencija, ali zakon velikih brojeva kaže da će takvih stvari uvijek biti", rekao je Granić.

Pojasnio je i kako HGSS financira akcije spašavanja.

"Državni proračun, proračun lokalne, područne, regionalne samouprave, nešto donacija, nešto sponzorstava - iz toga HGSS plaća te akcije spašavanja. Naši članovi jesu volonteri, oni ne dobivaju naknadu. Međutim, svaki naš izlazak na teren košta, sva oprema poprilično puno košta, amortizacija opreme, amortizacija vozila. Naše vrijeme na kraju krajeva ima svoju cijenu, naša edukacija da bismo mogli spašavati ima svoju jako visoku cijenu", kazao je i dodao da je teško izvući nekakav prosjek.

"Lakše intervencije i akcije mogu koštati od 500 do tisuću eura, ali to je jedan tim od dva ili tri čovjeka, nekakva brza intervencija vozilom. Međutim, ako pričamo o velikim potražnim akcijama, kompleksnim akcijama gdje se troše tone i tone opreme, to može ići na desetke ili stotine tisuće eura, to je potpuno jasno", zaključio je Granić.

