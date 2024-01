Jasna Karačić o kaosu na splitskoj čekaonici: 'Njih 50 ne smije čekati 5 sati. Pa to su onkološki bolesnici!'

Nakon našeg upita o tome kako je moguće da onkološki bolesnici satima čekaju u splitskoj bolnici odmah je reagiralo Ministarstvo zdravstva. Zatražili su žurno očitovanje KBC-a Split. Od ravnateljstva traže hitna rješenja u organizaciji pružanja zdravstvene skrbi. Svaki ravnatelj je, kažu, nadležan upravljati zdravstvenom ustanovom i pravodobno iskazati dugoročne potrebe za ljudskim i tehničkim resursima. Višesatno čekanje, tvrde u Ministarstvu, nije u skladu s pokrenutom reformom zdravstva.

Reporter RTL-a Danas Rade Županović razgovarao je s predsjednicom Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasnom Karačić

Vidjeli ste, gledali smo snimke skupa. A kakav je vaš prvi komentar?

Pa ovo je jedan primjer upravo onako kako ne bi trebala izgledati organizirana zdravstvena zaštita. Jedna zdravstvena ustanova, jedan veliki klinički bolnički centar ne bi smio dozvoliti ovakav tretman prema pacijentima.

Zapravo je najveći problem u kadru, nedostatku ljudi.

Naravno, mi imamo zdravstvene djelatnike koji se zaista trude dati svoj maksimum, dati sve od sebe, ali ne mogu oni pokriti onaj nedostatak koji postoji i ne mogu pružiti pacijentima svu potrebnu zdravstvenu zaštitu. I onda se događaju ovakvi scenariji gdje uopće nisu ni u standardima europske kvalitete niti mogu pružiti pacijentima ono što im treba, a prvenstveno je važno to jer su to najosjetljivija skupina ljudi. Onkološki bolesnici kojima zaista je potreban jedan sveobuhvatni tretman, a to sigurno nije ovo što vidimo na ovim snimkama

Čija je to odgovornost? Samog predstojnika klinike, ravnatelja splitske bolnice ili možda resornog ministra?

S obzirom na to da mi imamo pozitivne primjere u Hrvatskoj, kako se onkološki bolesnici liječe, na primjer KBC Rijeka. Onda ovoga trena možemo reći da je to odgovornost na lokalnoj razini, da to organizacijska odgovornost jer vidimo kako se na drugim mjestima može da se onda to može i ovdje. Prema tome, odgovornost ne može biti onda na Ministarstvu zapravo i pohvalno da je samo Ministarstvo reagiralo i da jednostavno ne može dozvoliti da jedna ustanova na ovakav način se brine za svoje pacijente, a da druge ustanove mogu organizirati zdravstvenu zaštitu onako kako to spada jednoj europskoj zemlji.

Za kraj je kako ovom problemu, konkretno ovdje u Splitu, doskočiti?

Promijeniti kompletnu organizacijsku strukturu rada, zdravstveno osoblje koje nedostaje treba zaposliti i treba promijeniti način rada a prije svega odnos prema samim pacijentima. Da oni nisu tu samo broj i da ih ne može biti 50 koji čekaju 5 sati svoj tretman. Radi se o onkološkim pacijentima koji su posebno osijetljivi i zaslužuju u najmanju ruku jeda lijepi tretman liječenja