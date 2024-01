Drugi je dan bijelog štrajka sudaca i državnih odvjetnika, a trajat će dva tjedna u kojima će se, u prvostupanjskim i drugostupanjskim sudskim postupcima, rješavati samo hitni predmeti čije bi zaustavljanje prouzročilo nenadoknadivu štetu. I danas Hrvatska udruga sudaca navodi da ih je u štrajku više od 80 posto, u nekim dijelovima Hrvatske i više od 90 posto, u Dubrovniku 100 posto - dok iz Vlade tvrde da je prvog dana štrajka iz sustava e-Spis otkazano tek 22 % ročišta, u odnosu na uobičajenu brojku.

Je li štrajk sudaca protuustavan i tko bi o tome trebao donijeti presudu kada su suci u štrajku, reporterka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović- Jurić razgovarala je s Viktorom Gotovcem, profesorom radnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Postoje li 'mjere upozorenja' ovakve u Zakonu?

"Ne postoje pojam 'mjere upozorenja' nigdje u Ustavu, nigdje u Zakonu, čini mi se da mjere upozorenja postoje kada vas prekršajni sudac upozori, a ne kazni nakon što prethodno niste bili kažnjavani ili kada vas policajac zatekne da ste razgovarali na mobitel, a vidi da nikad prije niste pa vas onda pusti."

Je li po vama onda ovo štrajk?

"Pa ovo ne može biti ništa drugo nego štrajk i to nezakoniti štrajk jer možemo izuzeti sve ono drugo o čemu se govori. Ako nema mjera upozorenja, ako nema bijelog štrajka onda nam ostaje samo običan štrajk. Da bismo doista dobili finalni izričaj da bi to bio štrajk trebali bismo imati utvrđenje sa strane suda, netko bi trebao pokrenuti postupak kojim bi se utvrđivala zakonitost takvog štrajka pa bismo saznali je li to jest ili nije štrajk i je li zakonit, a to do sada nitko nije pokrenuo, a bojim se i da netko pokrene o tome bi odlučivali suci."

