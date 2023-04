Je li Dekanić zvao svjedoke iz zatvora, proglasili tajnim podatkom. Njegov odvjetnik sve demantira

Krši li Damir Dekanić jedan od razloga zbog kojih je u pritvoru i to opasnost od utjecaja na svjedoke?

Prema prijavi koja je stigla u USKOK, župan vukovarsko-srijemski iz ćelije mobitelom zove ljude koji ga mogu teretiti za izazivanje i zataškavanje prometne nesreće u pijanom stanju.

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je sve u svom stilu pa rekao: "Ako je razgovarao na telefon, a pretpostavljam da nije smio i ako će to ugroziti istragu, to znači da oni, koji su godinu dana držali prst u uhu ili čepiće za kubure, nisu ništa ni radili do sada."

Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar demantira da njegov klijent koristi mobitel u ćeliji.

"Zlonamjerna je to konstrukcija, definitivno nije istina. Razgovaramo tijekom službenih posjeta i zatvorskim telefonom kao i ostali zatvorenici", rekao je odvjetnik Ćavar.

Prema zatvorenicima nema diskriminacije niti povlaštenog tretmana, kažu iz zatvorskog sustava, no o Dekanićevom smještaju i telefonskim aktivnostima, ni riječi i to pozivajući se na tajnost podataka.

Iz Ministarstva uprave i pravosuđa u subotu ne demantiraju niti potvrđuju da Dekanić zaista koristi mobitel i da je bio smješten u ćeliji za invalide. Kažu da će sva saznanja zatvor u Osijeku predati nadležnim institucijama.

U izvješću o radu kaznionica stoji da je u 2021. godini provedeno više od 151.000 temeljitih pretraga zatvorenika i više od 14.000 pretresa ćelija.

Pronađeno je 56 mobitela, što je porast u odnosu na prethodne dvije godine. Pile i noževi nisu pronađeni. No, zato su zaplijenili više droge.

Dekanića USKOK sumnjiči da se prije godinu dana pijan zabio u ogradu kuće.

Uspio je razbiti čak dva auta.

U policijskom izvješću stoji da je bio pod utjecajem alkohola, ali da on nije upravljao automobilom. No, RTL-ovoj Potrazi svjedoci su prije godinu dana ispričali drugačiju priču.

"Kad smo došli na mjesto nesreće on je jednostavno izašao s vozačevog mjesta vidno pijan. Doslovce je ispao s vozačevog mjesta", govorili su svjedoci prometne nesreće za RTL Potragu.

RTL danas doznaje i da je pokrenut stegovni postupak protiv svih policajaca koji su imali doticaj sa slučajem Dekanić, no iz Vukovarsko-srijemske policije na upit nam nisu odgovorili.

Predsjednik države Milanović, pak, postavlja pitanje svrhe Dekanićeva pritvaranja.

"Godinu dana je tumarao slobodno livadama i pašnjacima i sad su ga stavili u pritvor i što sad? Taj čovjek je mogao utjecati na apsolutno sve dokaze. Mogao je prevrnut svaki kamen, svaku šljivu u Kostelu i u Vinkovcima."

Hoće li se Dekaniću produžiti istražni zatvor, odlučit će se idućeg tjedna.