Četiri su kandidata za izbor glavnog državnog odvjetnika, predstoje zanimljivi tjedni u kojima će se odabrati čelnik jedne od najvažnijih pravosudnih institucija u državi.

RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić komentirala je četiri kandidata i objasnila proceduru odabira glavnog državnog odvjetnika. Kaže, to što su se javila četiri kandidata, samo donekle iznenađuje.

"Kad se uzme u obzir kakva je to funkcija, koliko je odgovornosti i pritisaka, iznenađuje što se uopće javilo četvero kandidata. Opet, riječ je o jednoj od najmoćnijih funkcija u pravosuđu. Znamo i da u posljednje vrijeme jedna afera gazi drugu aferu brzinom munje i , pretpostavljam da nije lako biti glavni državni odvjetnik s obzirom na kritike kojima su izloženi. Četiri su se kandidata prijavila, dvojica su se već prije četiri godine prijavili, nisu izabrani, i vjerojatno i sada imaju male šanse. Ako ih nisu odabrali tada, vjerojatno ih neće ni sada. Druga dvojica kandidata su zamjenik Zlate Hrvoj-Šipek, Emilijo Kalabrić, koji jako dobro stoji u Zadru gdje je bio sudac. Tu je i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić, koji se do sad javio na dvije funkcije - za predsjednika Visokog kaznenog suda i za predsjednika Vrhovnog suda. Znamo kako je to završilo nakon svađe s predsjednikom Zoranom Milanovićem", komentirala je Ivana Ivanda-Rožić.

Zlati Hrvoj-Šipek mandat istječe u svibnju, do tada ima puno posla, a naša reporterka pojasnila je proceduru izbora čelnika DORH-a.

"Za početak, Državno odvjetničko vijeće treba provjeriti pravovaljanost svih kandidata. Potom kandidature treba dostaviti Vladi, a ona će osnovati povjerenstvo sastavljeno od ministara čiji će predsjednik biti Andrej Plenković, te će oni razgovarati sa svim kandidatima, o njihovim programima i vidjeti koji će kandidat zadobiti najviše povjerenja. Taj kandidat će biti predložen Saboru. Prije toga, kandidat će se predstaviti saborskom Odboru za pravosuđe gdje će prezentirati svoj program, a svaki zastupnik moći će mu postaviti pitanja. Tko postane glavni državni odvjetnik, imat će puno zadataka, a jedan od najvažnijih je odabrati svoj uži tim ljudi, ali i čelnu osobu za USKOK, važnu instituciju unutar DORH-a, tj. Ured je to za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i trenutačno je na čelu USKOK-a Željka Mostečak, koja je privremeno vršiteljica dužnosti, i koja izrazila je želju da to i ostane, iako ima sjajne rezultate. Okupila je vrijedan mladi tim ljudi i gotovo da nema dana da nemaju neku istragu, optužnicu ili uhićenje. Ipak, ona je iskazala kako nema ambicija za to, prvenstveno je zamjenica glavne državne odvjetnice, ali i predsjednica Državnog odvjetničkog vijeća. Predstoje zanimljivi tjedni, usudila bih se reći i mjeseci u pravosuđu", navela je Ivana Ivanda-Rožić.