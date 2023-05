Gošća RTL- Danas bila je stručnjakinja za vanjsku politiku i dugogodišnja novinarka Mirjana Rakić.

Počela je nova era za monarhiju - u kojem smjeru će ju voditi novi kralj?

"Mislim da je Charles III. jako dobro naučio od svoje majke što je ta fina razdjelnica između politike i monarhije i da će se on toga i dalje držati. Bilo bi dobro radi njega samoga. To je njegovo usmjeravanje prema fondaciji za nadarenu djecu, prema ekologiji - tu zagovara i razne pokrete i zaštite te sumnjam da će on na taj način ići prema Vladi da inicira zakone jer to nije njegova funkcija, ali će se i dalje oslanjati na ono što je do sada pokretao. On je jako radišan, to svi tvrde, neće se zaustaviti samo krunidbom", kaže Rakić, stručnjakinja za vanjsku politiku.

Britanci podržavaju monarhiju, ali ipak bilo je i prosvjeda.

"Pa to je logično, u demokraciji postoje uvijek oni koji se protive nečemu i dapače, treba vidjeti da su oni to držali u kontroliranim uvjetima. Ne mislim da će toga biti više, jer dvije su senzacije - jedno je parada, drugo je kiša, o tome svi govore i na ulicama su se našli baš oni koji su zainteresirani da to vise, da sudjeluju. Televizija je jedno, a biti uživo negdje je njima bilo drugo", smatra.

Sama ceremonija bila je dosta tradicionalna, ali vidjeli smo i elemente modernog doba.

"Ona mora biti tradicionalna, krunidba ne može biti drugačija. To je jedna povijesna priča koja je bila pred očima svih nas, ono što je bilo da je ona bila smanjena, u manjem obimu, tu je Charles napravio iskorak i odabir glazbe koji je bio izuzetan dobar", kaže Rakić.

Vidjeli smo i dolazak brojnih svjetskih državnika - pokazuje li to Britaniju kao silu, bitan faktor i dalje ili su tamo došli reda radi?

"To je poštovanje, kad vas se pozove na takav jedan vjerski obred onda se odazovete ako ste u mogućnosti i dolazite. Rusija i Bjelorusija nisu pozvane radi diplomatskih odnosa", kaže.

Je li onda izostanak predsjednika Milanovića nepoštovanje što nije došao?

"A što da obolite? Tu u ovom slučaju je bio pitanje avion koliko ja znam, ja ne znam uopće kako se organiziraju putevi predsjednika, što je protokol, na koji način vi kupite kartu. Predsjednik je ipak netko drugi i neka druga pravila su.