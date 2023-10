VANJSKOPOLITIČKI STRUČNJAK Je li moguć novi rat na Kosovu i je li Vučić upleten u nedavni napad? 'Ako nije znao, onda ima velikih problema...'

Može li situacija na Kosovu ozbiljno eskalirati? RTL-ova reporterka Ana Mlinarić razgovarala je s vanjskopolitičkim analitičarom Goranom Bandovom. Na pitanje je li moguć novi rat na Kosovu, rekao je da je to nešto što ne očekuju. "Vidimo da postoje grupe koje bi bile zainteresirane za eskalaciju sukoba, ali s druge strane su Zapadne strane i samo Kosovo koje čvrsto stoji iza toga da se eskalacija ne dogodi. Sve što sada možemo analizirati kaže da do prave eskalacije sukoba neće doći u ovom trenutku", objasnio je. Kazao je i da postoje neke indicije o mogućim ruskim interesima u ovim događajima. Objasnio je i da ova eskalacija odskače od svih prethodnih. Komentirao je srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i pitanje njegove odgovornosti i potencijalne upletenosti u napad. "Ako Vučić nije znao za to, onda ima strašno velikih problema s protokom informacija koje dolaze do njega, to je opasnost ne samo za njega nego cijelu državu. Ako je znao, onda se postavlja pitanje je li pokušao spriječiti. A ako je znao i nije pokušao spriječiti, to je katastrofa. A ako je znao i kontrolirao sve, to je onda tek katastrofa za cijelu državu", dodao je.